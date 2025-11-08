MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάτρα: Την Τρίτη η απολογία του 40χρονου καθηγητή που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προθεσμία για να απολογηθεί, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ζήτησε και πήρε ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην περιοχή της Πάτρας, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία μιας 15χρονης μαθήτριας και του πατέρα της ότι της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, με τον 40χρονο καθηγητή το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με μαραθωνδρόμους εν όψει του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονος για τηλεφωνικές απάτες με λεία 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Αιματηρή ληστεία στη Βέροια: Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου – “Ο γιος μου έχει μάθει να σώζει και όχι να παίρνει ζωές”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Το 1987 δέχθηκα παρενόχληση, δήλωσα ξεκάθαρα τη θέση μου και μου έκλεισαν αρκετές πόρτες

ΚΑΙΡΟΣ 35 λεπτά πριν

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες “θα χτυπήσουν” τη χώρα μέχρι τη Δευτέρα – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μπήκε τάξη με τα ηλεκτρικά πατίνια – “Πλέον δεν υπάρχουν παρατημένα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια”