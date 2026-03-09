MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

THESTIVAL TEAM

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας πέρασε πριν λίγο ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας συνελήφθη για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το thebest.gr.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, από τον οποίο παραπέμφθηκε στον Ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας χωρίς να κάνει καμία δήλωση.

