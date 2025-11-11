Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα.

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν σύμφωνα με το tempo24.news, είναι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση προσέγγισης της μαθήτριας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη έπειτα από καταγγελία του πατέρα 15χρονης μαθήτριας, ο οποίος ανέφερε στις Αρχές ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων από το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 40χρονος καθηγητής -σύμφωνα με την καταγγελία- ενώ ήταν στην τάξη με την ανήλικη φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς της έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, που προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του 40χρονου, όπου εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία, κατά την οποία κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι.