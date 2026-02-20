MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάτρα: Δις ισόβια στον δράστη για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης στην Ηλεία το 2024

THESTIVAL TEAM

Σε δις ισόβια καταδικάστηκε ο 39χρονος δράστης για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία το 2024, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών επέβαλε σήμερα Παρασκευή (20.2.6) δύο φορές ισόβια κάθειρξη στον δράστη της δολοφονίας στην Ηλεία και επιπλέον 13 έτη κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα λοιπά αδικήματα.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό ανήλικης, αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

