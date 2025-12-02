Πατέρας Αντώνιος: “Δεν υπήρξε ποτέ ασέλγεια – Μου έταξαν χρήματα” δήλωσε βασικός μάρτυρας

Τα δεδομένα των τελευταίων δύο χρόνων στην πολύκροτη υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» αλλάζουν μετά την δημόσια ομολογία του ατόμου που είχε προβληθεί ως ο βασικός μάρτυρας-κλειδί για τις καταγγελίες που αφορούσαν σεξουαλική ασέλγεια και βάρυναν τον ιδρυτή της, πατέρα Αντώνιο.

Ο άνδρας, γνωστός με το όνομα Αντώνης, παραδέχθηκε ότι το σύνολο όσων είχε καταθέσει στις αρχές ήταν πλασματικό και δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο μάρτυρας προχώρησε σε μια πλήρη μεταστροφή της αρχικής του θέσης, εξηγώντας πως η ψευδής κατάθεσή του ήταν αποτέλεσμα παρακίνησης και οικονομικών ανταλλαγμάτων από τρίτα πρόσωπα.

Η πλήρης αναστροφή και η «οικονομική πλεκτάνη»

Ο Αντώνης προχώρησε σε μία πλήρη αναστροφή της αρχικής του θέσης λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Την 28η Νοεμβρίου που έγινε το δικαστήριο πήγα να καταθέσω όλη αυτή τη σκευωρία που έγινε κατά του Πατρός Αντωνίου και των συνεργατών του και αποκάλυψα αναλυτικά το πως το είχε στήσει ο 19χρονος και δεν ξέρω ποιος άλλος είναι από πίσω και πως με είχαν παρασύρει όλοι να μπω σε αυτή την πλεκτάνη και να βρουν το ευαίσθητό μου σημείο το οποίο ήταν το οικονομικό.

Βρήκα το θάρρος μέσα από γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή μου από τότε που βγήκα και είπα όλα αυτά τα ψέματα κατά του Πατέρα Αντωνίου, πήρα την απόφαση να βγω να φωνάξω την αλήθεια με ότι συνέπειες και αν έχω. Πλέον κοιμάμαι ήσυχος.»

Ο μάρτυρας περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε και πείστηκε να καταθέσει αναληθή – όπως είπε – στοιχεία. Σύμφωνα με την εκδοχή του, ένας 19χρονος, ο οποίος φερόταν να είναι το πρόσωπο που άνοιξε τον κύκλο των καταγγελιών κατά του ιδρυτή της ΜΚΟ, τον πλησίασε με συγκεκριμένη πρόταση.

Η προσφορά των 900 ευρώ και η υπόσχεση για ακόμη 11.800 μετά τη δίκη

Όπως ανέφερε, του προσφέρθηκαν χρήματα με αντάλλαγμα να δηλώσει ψευδώς ότι όχι μόνο εργαζόταν αμισθί για δύομισι χρόνια μέσα στη δομή, αλλά και ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε πράξεις ασέλγειας που φέρεται να διέπραξε ο πατέρας Αντώνιος.

«Ζούσα σε ένα παραβατικό περιβάλλον μαζί με τον αδερφό μου, ήθελα να αποχωρήσω από εκεί αλλά δεν έβρισκα λεφτά. Είχα βρει ένα σπίτι να νοικιάσω και μου ζήταγε 900 ευρώ μπροστά. Ο 19χρονος μου είπε ότι για αρχή θα μου έδινε τα 900 ευρώ. Μετά μου είπε ότι θα πάρω και 11.800 από τη δίκη. Περίμενα, αλλά δεν πήρα τίποτα. Τότε κατάλαβα πως ό,τι μου έλεγαν ήταν ψέματα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Δήλωσε άγνοια για την προέλευση του ποσού, επισημαίνοντας την οικονομική δυσπραγία του 19χρονου, ο οποίος, όπως είπε, «δεν είχε ούτε να φάει».

Όπως υποστήριξε, μετά τις πρώτες καταθέσεις, επικοινώνησε μαζί του δικηγορικό γραφείο το οποίο –σύμφωνα με τα λεγόμενά του– εκπροσωπούσε τη νέα διοίκηση της Κιβωτού

«Με κάλεσαν και μου είπαν ότι θα αναλάβουν να με προστατέψουν. Όλα γίνονταν συντονισμένα. Δεν ήξερα τι συνέβαινε», ανέφερε.

Ο Αντώνης αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε μάρτυρας ή θύμα κακοποίησης από τον πατέρα Αντώνιο: «Μου έβαλαν λόγια στο στόμα. Δεν υπήρξε ποτέ ασέλγεια. Τον πατέρα Αντώνιο τον θεωρούσα πατέρα μου.»