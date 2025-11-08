Παρατείνεται για έξι μήνες η προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες η προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, παρότι η εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει την αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση και να παραταθεί η κράτησή του για έξι ακόμη μήνες.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό χαρακτηρίζει την απόφαση «ξεκάθαρα πολιτική», προσθέτοντας ότι αυτό φαίνεται από τα ασθενή επιχειρήματα του Συμβουλίου, τα οποία, κατά την άποψή της, επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητά της.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Ρωμανός, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από τον εντοπισμό ενός αποτυπώματός του σε μία σακούλα που βρισκόταν στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το διαμέρισμα και πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους του.