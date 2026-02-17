Ορεστιάδα: Προφυλακιστέος o 26χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα της Ορεστιάδας, κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα ο 26χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, στην πόλη της Ορεστιάδας για παράβαση του άρθρου 348 Α περί πορνογραφίας ανηλίκων.

Η σύλληψη έγινε στo πλαίσιo της επιχείρησης «Άρτεμις» που πραγματοποιήθηκε και σε άλλες 3 πόλεις της χώρας το διάστημα 7-12 Φεβρουαρίου (Σάμο, Χανιά και Λάρισα) από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Β. Ελλάδος και εν προκειμένω με την συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα μεταφερθεί στις φυλακές Γρεβενών.