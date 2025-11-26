ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή των 14 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο εισαγγελέας – Από την Κρήτη οι περισσότεροι

Μια ακόμη δίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διεξάγεται σήμερα ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας με τον Εισαγγελέα της έδρας να προτείνει πριν από λίγο την ενοχή των 14 κατηγορουμένων της υπόθεσης, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από την Κρήτη. Ανάμεσά στους κατηγορούμενος βρίσκεται και ένας ηθοποιός.

Ειδικότερα, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας της έδρας Διονύσης Μουζάκης, είπε στην αγόρευση του στο δικαστήριο: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες και στα ακροατήρια εκκρεμούν αρκετές υποθέσεις. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή …Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι».

Όπως ακόμη σημείωσε ο κ. Μουζάκης η δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. «Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν τον έλεγχο».

Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις» σημείωσε ακόμη ο εισαγγελέας και μιλώντας για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης είπε: «Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως. Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους».

Ακόμη, για κατηγορούμενο της υπόθεσης ο οποίος είναι ηθοποιός, ο οποίος έχει επιστρέψει το ποσό των 5.500 ευρώ που έλαβε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας είπε ότι χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο. «Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε σχετικά με τον ισχυρισμό δύο κατηγορουμένων ότι οι αιτήσεις έγιναν από τους παππούδες τους, πως «δεν μπορεί αν σταθεί στη λογική αφού επρόκειτο για επιδοτήσεις νέων αγροτών».

Η υπόθεση

Να σημειωθεί ότι από τους 14 κατηγορούμενους της υπόθεσης, σήμερα στο δικαστήριο παραβρέθηκαν μόνο δυο ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Από τους 14 κατηγορούμενους έξι δικάστηκαν για απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο για τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι έξι συνέργεια στην απάτη.

Τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020 κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας συνήγοροι των κατηγορουμένων υποστήριξαν μεταξύ άλλων πως δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απόπειρας απάτης (για όσους εκ των κατηγορούμενων το αντιμετωπίζουν) ενώ όπως είπαν για κατηγορούμενο που έχει λάβει τα χρήματα και τα επέστρεψε το αξιόποινο έχει εξαλειφθεί.

Εν συνεχεία η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία σημείωσε πως το 2020 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας είχε ζητήσει να γίνει μεγάλος δειγματοληπτικός έλεγχος στα ΑΦΜ που διεκδικούσαν εθνικό απόθεμα και στα πλαίσια αυτού του ελέγχου εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι.

Η μάρτυρας, η οποία ήταν υπάλληλος της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων, μεταξύ άλλων, περιέγραψε στο δικαστήριο το ….γνωστό μοτίβο με το οποίο διαπράχθηκε η απάτη.

Όπως είπε κατά τα διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκε πως συγκεκριμένα ΑΦΜ, οκτώ στον αριθμό, δεν είχαν ζώα.

«Ο κυριότερος έλεγχος που κάναμε ήταν το Ε9 των ιδιοκτητών. Αυτά μας έδειξαν ότι πρόκειται για την ίδια πατέντα» ανέφερε η μάρτυρας για να επισημάνει στην κατάθεσή της κατά τους ελέγχους βρέθηκαν τεράστιες εκτάσεις σε περιοχές όπως η Ροδόπη και Άρτα, δηλαδή πολύ μακριά από την έδρα των δικαιούχων. «Καταλήξαμε ότι με κάποιο τρόπο ιχνηλατούνταν από κάποιους που της μοίραζαν σε άλλους. Ήταν δημόσιες εκτάσεις και ξαφνικά εμφανίζονταν σαν ιδιωτικές» είπε χαρακτηριστικά.

Υπεράσπιση: Έπρεπε οι συγκεκριμένοι που υπέβαλλαν αίτηση να έχουν ζωικό κεφάλαιο;

Μάρτυρας: Δεν ήταν υποχρεωτικό. Όσοι έχουν ζωικό κεφάλαιο οι εκτάσεις που δηλώνουν είναι βοσκοτόπια.

Υπεράσπιση: Εγώ δεν μπορούσα να βρω να νοικιάσω ένα βοσκότοπο;

Μάρτυρας: Αν μένετε στην Κρήτη και μισθώνετε στο Γράμμο είναι περίεργο. Πώς θα πηγαίνετε να κάνετε την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα; Εσείς μπορείτε να δηλώσετε ότι θέλετε. Ακόμη και την Ακρόπολη μπορείτε να δηλώσετε, αλλά δεν έπρεπε να επιδοτηθείτε.

Απίστευτες δικαιολογίες

Ακολούθησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων που βρέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο. Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε στο δικαστήριο ο δεύτερος κατηγορούμενος που βρισκόταν σήμερα στη δικαστική αίθουσα και ο οποίος δήλωσε ηθοποιός στο επάγγελμα. Ο εν λόγω κατηγορούμενος εξηγώντας πως ενεπλάκη στην υπόθεση, υποστήριξε μεταξύ άλλων:

«Είμαι ηθοποιός, έπαιζα σε σειρά στο Open, έχω βραβεύσεις ως ηθοποιός είμαι πολυσχιδής προσωπικότητα. Το όνειρο μου πολλά χρόνια ήταν να κάνω ένα κέντρο αγροτουρισμό. Είχα κάνει έρευνα γι’ αυτό για την καλλιέργεια πραγμάτων που υπάρχει έλλειψη. Εγώ είχα και δικά μου χωράφια με ελιές στη Σαλαμίνα, αν ήθελα να παίρνω λεφτά χωρίς να δουλέψω θα τα είχα δηλώσει. Δεν το έκανα. Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές να προωθούμε το ευ ζην. Είχα επισκεφθεί ανάλογα κέντρα. Το όραμα μου ήταν να δημιουργήσω ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελα μεγάλη έκταση, και 1.000.000 στρέμματα θα τα ήθελα».

Στη συνέχεια η έδρα υπέβαλλε στον κατηγορούμενο τις εξής ερωτήσεις:

Πρόεδρος: Σε τι ενέργειες προχωρήσατε;

Κατηγορούμενος: Πήγα σε ένα κέντρο εδώ, ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν. Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά.

Πρόεδρος: Είδατε τις εκτάσεις;

Κατηγορούμενος: Όχι, αλλά ρώτησα αν πληρούν τις προϋποθέσεις που ήθελα.

Πρόεδρος: Δεν σας προβλημάτισε το χαμηλό μίσθωμα;

Κατηγορούμενος: Όχι, αντιθέτως χάρηκα που ήταν χαμηλό.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως όλα έγιναν μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στον Πειραιά. «Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να τα επιστρέψω. Μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να τα επιστρέψω. Δεν μπορούσα να βρω κανένα από αυτούς που με βοήθησαν για να ρωτήσω τι έχει γίνει. Πήγα στο δικηγόρο μου για να δω πως θα επιστρέψω τα χρήματα» είπε ακόμη.

Είχε προηγηθεί η απολογία άλλου κατηγορούμενου, ο οποίος δήλωσε φοιτητής. «Είμαι φοιτητής. Το 2022-2023 ήρθε ένα χαρτί ότι είμαι ελεγχόμενος και δεν γνώριζα τίποτα. Ρώτησα τους δικούς μου τι έγινε και μου είπαν ότι μάλλον εκ παραδρομής ο παππούς που ήταν κτηνοτρόφος…» ανάφερε ο κατηγορούμενος.

Πρόεδρος: Τι έκανε ο παππούς; Η αίτηση που έγινε ήταν για αγρότες μικρής ηλικίας, πως αφορούσαν τον παππού σας;

Κατηγορούμενος: Δεν γνωρίζω. Λάθος του παππού; Του λογιστή; Του μελετητή;

Πηγή: protothema.gr