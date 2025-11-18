ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα 350 ΑΦΜ μόνο τον τελευταίο μήνα – Έπαιρναν επιδοτήσεις με πλαστά χαρτιά

Εκατοντάδες νέα ΑΦΜ έχουν βρεθεί στα χέρια των εισαγγελικών Αρχών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να δηλώνουν βοσκοτόπια εμφανίζοντας πλαστά έγγραφα.

Η οικονομική Εισαγγελία στέλνει συνεχώς στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις, όπως αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου στο OPEN, ενώ μόνο τον τελευταίο ενάμιση μήνα έχουν σταλεί στον εισαγγελέα 350 ΑΦΜ που εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ατόμου από την Αθήνα δήλωνε αγρότης και εμφάνιζε ενοικιαστήρια για την Τήνο, λαμβάνοντας επιδοτήσεις έως 70.000 ευρώ. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται παράλληλα συνεταιρισμοί από συγκεκριμένη περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο μεγάλος όγκος των στοιχείων που εξετάζουν οι Αρχές οδηγεί σε νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο είχαν εντοπιστεί πάνω από 1.000 ύποπτα ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε ποσά ως 23 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουν προφυλακιστεί 14 άτομα

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των προφυλακισθέντων ανέρχεται στους 14, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την κλήτευση επιπλέον προσώπων, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στην οργάνωση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.