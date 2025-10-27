ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά- “Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει, με κατηγορείτε για πολλαπλάσια”

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, μέρος του οποίου φέρεται να αποδέχθηκε κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα.

«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Πλέον οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 10.

Να σημειωθεί ότι χθες σε κατ΄ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της η πρώην σύζυγός του παραπάνω κατηγορούμενου. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε στην απολογία της ότι είχε πλήρη άγνοια για τις δραστηριότητες του κατηγορούμενου πρώην συζύγου της. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο» φέρεται να είπε στον ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη για να προσθέσει: «Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται 37 άτομα. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τους για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα Δεύτερα.

Πηγή: protothema.gr