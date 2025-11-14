MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλος ένας κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ένας ακόμα κατηγορούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πρόκειται για τον 40ο κατηγορούμενο που βρέθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, στον κατηγορούμενο ο οποίος έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις, αποδίδεται κρίσιμος ρόλος στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας .

Με την σημερινή απόφαση του Ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, οι προσωρινά κρατούμενοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση , είναι 14, ενώ μία κατηγορούμενη έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Όπως εκτιμάται τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση.

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΚΚΕ: Όχι στις απειλές για ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Έκζεμα: Κάθε πότε είναι καλύτερο να κάνει κάποιος μπάνιο για να αποφύγει έξαρση των συμπτωμάτων

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

“Αγία Σοφία”: Δοκιμάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εικονική πραγματικότητα για την ανακούφιση του πόνου σε παιδιατρικό νοσοκομείο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: “Αν έκαναν πρόταση σε κάποιον άλλον για το Shopping Star και δε μου το έλεγαν, θα με ενοχλούσε”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 ώρες πριν

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Το 2026 χαμογελά σε δύο ζώδια: Τι αλλάζει σε χρήμα, καριέρα και έρωτα