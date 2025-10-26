MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ , μετά την απολογία του, παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.

Στον 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη αποδίδουν οι Αρχές το ρόλο του υπαρχηγού του κυκλώματος, ωστόσο, ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 38χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε πως ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα αλλά δεν έπεισε αφού ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν στη συνέχεια ο ένας μετά τον άλλο
ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του.

Ο πατέρας του, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν κριθεί μέχρι τώρα εννέα κατηγορούμενοι.

Πηγή: newsbeast.gr

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συνελήφθη 55χρονος που είχε δώσει εντολή να πυροβολήσουν δύο εργαζόμενους στον Νέο Κόσμο το 2003

ΕΘΝΙΚΑ 24 ώρες πριν

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

Ανάδρομος Ερμής από τις 9 Νοεμβρίου: Τα τέσσερα ζώδια που δοκιμάζονται περισσότερο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Λεβαδειακός – Άρης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Εκλογές στην Ιρλανδία: Η Κάθριν Κόνολι από την Αριστερά αναδείχθηκε πρόεδρος με 63,4%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις