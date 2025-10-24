MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 11 από τους 37 κατηγορούμενους – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Φωτογραφία: Intime
Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν οι πρώτοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να στόχευε με δόλιους τρόπους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκαν 11 από το σύνολο των 37 κατηγορουμένων στην υπόθεση, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους εκδοχή για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένας κατηγορούμενος, ο δωδέκατος ο οποίος ήταν στην πρώτη ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, ζήτησε νέα προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα με τους τελευταίους κατηγορούμενους που θα δώσουν εξηγήσεις.

Όλοι όσοι βρέθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες ισχυριζόμενοι ότι για τη χορήγηση των επιδοτήσεων τήρησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Πλην της εγκύου γυναίκας που απολογήθηκε πρώτη σήμερα, οι κατηγορούμενοι της πρώτης ομάδας φαίνεται να έχουν λάβει μικρά ποσά επιδοτήσεων. Περισσότερα χρήματα φαίνεται να έλαβε η έγκυος, η οποία επίσης έχει αφεθεί ελεύθερη μετά την απολογία της.

Αύριο θα οδηγηθεί για απολογία η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων . Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

