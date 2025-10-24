ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα 12 από τους συλληφθέντες για το σκάνδαλο – Έγκυος κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικηγόροι τους έλαβαν αργά χθες το βράδυ αντίγραφα της ογκoδέστατης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον ήρθε η ώρα του ανακριτή.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Μέχρι τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω αδιαθεσίας. Εφόσον δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα, θα λάβει νέα προθεσμία.

Να σημειωθεί ότι στο κύκλωμα αρχηγικό ρόλο είχε ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, και υπαρχηγοί ήταν η σύζυγός του και ένας 36χρονος από τη Μεσαρά της Κρήτης. Οι τρεις αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Η έρευνα συνεχίζεται για 125 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς μέχρι στιγμής νέες συλλήψεις.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον 36χρονο υπαρχηγό

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον ρόλο και την δράση του 36χρονου από τη Μεσαρά, ο οποίος συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον 36χρονο γεωπόνο από την Μεσαρά της Κρήτης αποδίδεται ο ρόλος του υπαρχηγού στο κύκλωμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ως υπάλληλος σε δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων είχε κεντρική θέση στο επιχειρησιακό σκέλος της οργάνωσης.

Αναφέρεται μάλιστα ότι συνδιηύθυνε την εγκληματική οργάνωση από επιχειρησιακής και τεχνικής πλευράς, εκτελώντας τις οδηγίες του αρχηγού σχετικά με την υποβολή των ψευδών δηλώσεων και τη διαχείριση των παράνομων χρηματικών ροών ενώ στρατολογούσε νέα μέλη στην οργάνωση.

Ο τρόπος δράσης στην…κορυφή της πυραμίδας της οργάνωσης αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο κατηγορητήριο καθώς όπως αναφέρεται «οι… (σ.σ. αρχηγός) και… (σ.σ.36χρονος από τη Μεσαρά) διηύθυναν από κοινού την εγκληματική οργάνωση, ο πρώτος ως ανώτατος καθοδηγητής και στρατηγικός εγκέφαλος και ο δεύτερος ως τεχνικός και επιχειρησιακός συντονιστής, κατευθύνοντας τα λοιπά μέλη, ορίζοντας τον τρόπο δράσης, τα μέσα και τις επιμέρους ενέργειες αυτών, και επιβλέποντας την διάπραξη των αναφερόμενων στο παρόν κακουργημάτων».

Όπως είναι ήδη γνωστό ο 36χρονος χρησιμοποιώντας την πρόσβασή του στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργαζόταν και υπέβαλλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για λογαριασμό μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων.

Οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές πραγματοποιούνταν από διευθύνσεις IP που ανήκουν στον ίδιο και στη μητέρα του, γεγονός που καταδεικνύει τον ενεργό και διαμεσολαβητικό του ρόλο.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει το κατηγορητήριο, είσπραττε και διακινούσε χρηματικά ποσά προς και από μέλη της οργάνωσης, ενώ μετέφερε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς λοιπών μελών, τα οποία τελικώς κατέληγαν σε λογαριασμούς του αρχηγού, λειτουργώντας ουσιαστικά ως διαχειριστής των παράνομων ροών.

Μάλιστα κατά τα έτη…δράσης του 36χρονου (2020 – 2025) τα έσοδα που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από παράνομες επιδοτήσεις ανήλθαν περίπου στα 1,7 εκ ευρώ!

H εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από τουλάχιστον 41 μέλη από το 2018 μέχρι και σήμερα συγκρότησαν και παρέμειναν ενταγμένοι ως ενεργά μέλη σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή εγκληματική δραστηριότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία επεδίωκε την τέλεση κακουργημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πως είχε δομηθεί και πως λειτουργούσε η οργάνωση και αλλά και ότι όλα τα μέλη αυτής λειτουργούσαν με απόλυτη πειθαρχία με ένα κοινό σκοπό: την παράνομη αποκόμιση οικονομικών ωφελημάτων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.