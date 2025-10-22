ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο “Φραπές”

Περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και ένα πολυτελές όχημα τα οποία δεν δικαιολογούνται κατείχε ο αποκαλούμενος «Φραπές», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες η δήλωση του Γιώργου Ξυλούρη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζει «μαύρη τρύπα».

Συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν δικαιολογείται η απόκτησή του. Επιπλέον,εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρα ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Κατόπιν αυτών η η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο τόσο στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ελεγχθεί και ποινικά ο παραγωγός από την Κρήτη για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τα στοιχεία,τότε αυτό όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές θα σηματοδοτήσει το σχηματισμό δεύτερη δικογραφίας.