Novartis: Διακοπή για τις 10 Νοεμβρίου η δευτεροβάθμια δίκη των προστατευόμενων μαρτύρων Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη

Για τις 10 Νοεμβρίου διακόπηκε από το ΣΤ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, που κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σχετικά με τους ισχυρισμούς τους ως «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από την φαρμακοβιομηχανία.

Η δευτεροβάθμια δίκη των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, προσδιορίστηκε ταχύτατα καθώς τον προσεχή Φεβρουάριο παραγράφονται τα αδικήματα. Το δικαστήριο αρνήθηκε να δώσει αναβολή που αιτήθηκε δια του συνηγόρου του Ιπποκράτη Μυλωνά, ο κατηγορούμενος Φιλίστορας Δεστεμπασίδης. Ο κ. Μυλωνάς, επικαλέστηκε νοσηλεία του κατηγορούμενου, λόγω χειρουργικής επέμβασης. Στην δίκη για την υπόθεση Novartis θα παρίστανται, όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, προς υποστήριξη της κατηγορίας τα πολιτικά και άλλα πρόσωπα που είχαν μηνύσει τους δύο κατηγορούμενους για όσα υποστήριξαν σε βάρος τους ως προστατευόμενοι μάρτυρες.

Έτσι σήμερα επανέλαβαν την παράσταση εναντίον των «Σαράφη» και «Κελέση» οι Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας και η σύζυγος του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς καθώς και ο Νίκος Μανιαδάκης. Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο ήταν ο κ. Στουρνάρας και η σύζυγος του, καθώς και ο κ. Άκης Σκέρτσος, μάρτυρας στην υπόθεση.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η πρώτη δίκη ολοκληρώθηκε με καταδίκη των δύο κατηγορουμένων σε ποινές φυλάκισης με αναστολή. Στον κ. Δεστεμπασίδη επιβλήθηκε ποινή 25 μηνών και στην Μαρία Μαραγγέλη 33 μηνών.

