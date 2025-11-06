MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Νέο δικαστικό “όχι” στο αίτημα αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη

Το πέμπτο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε ο Ηλίας Κασιδιάρης δια της δικηγόρου του Βάσως Πανταζή στις 23 Οκτωβρίου 2025 εξετάστηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας.

Η απόφαση του Συμβουλίου γνωστοποιήθηκε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2025, και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό της αρνητικής απόφασης αφορά την δημιουργία κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη που αποδεικνύει μη μεταμέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο (18/7), το ίδιο Συμβούλιο είχε απορρίψει το προηγούμενο αίτημα αποφυλάκισης με ψήφους 2-1, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί θετικά υπέρ της αποφυλάκισής του με όρους.

Ο πρώην βουλευτής έχει συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής του, ενώ έχει αθωωθεί από την υπόθεση της φερόμενης εμπλοκής του στους «Σπαρτιάτες». Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε εκ νέου ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, είχε εγκριθεί η υφ’ όρον απόλυση τριών ακόμη καταδικασμένων πρώην στελεχών της Χρυσής Αυγής, του Νίκου Μιχαλολιάκου, του Χρήστου Παππά και του Ηλία Παναγιώταρου, με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

