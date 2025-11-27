Να μην εκδοθεί στη Ρουμανία ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών

Δεν εκδίδεται στη Ρουμανία ο 74χρονος πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, καταδικασμένος στην πατρίδα του για υπόθεση διαφθοράς, ο οποίος είχε συλληφθεί στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με γνωμοδότησή του, απέρριψε το ρουμανικό αίτημα έκδοσης και ταυτόχρονα ήρε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν είχαν επιβληθεί από τις ελληνικές αρχές.

Ο πρώην δήμαρχος της ρουμανικής πρωτεύουσας είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των Αρχών της Ρουμανίας, προκειμένου να εκτίσει ποινή 10 ετών, η οποία του επιβλήθηκε από δικαστήριο του Βουκουρεστίου για υπόθεση διορισμού προσώπου στην υπηρεσία νεκροταφείων και κήπων, κατά την περίοδο της δημαρχιακής του θητείας.

Μετά τη σύλληψή του αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της απόφασης του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης, τρεις φορές τον μήνα, σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 5000 ευρώ. Από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του, ενώ έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» εις βάρος του.

Είχε προηγηθεί -τρία χρόνια νωρίτερα- ανάλογο αίτημα των Ρουμάνων, το οποίο όμως απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Τότε, ο εκζητούμενος είχε επικαλεστεί σοβαρούς λόγους υγείας και ενδεχόμενη κράτησή του σε καθεστώς εγκλεισμού θα επιβάρυνε την κατάστασή του. Οι Αρχές της Ρουμανίας, όμως, επανήλθαν με δεύτερο ένταλμα και στα διωκτικά έγγραφα που έστειλαν στις ελληνικές Αρχές έκαναν μνεία στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στη χώρα τους.

Ο 74χρονος, ο οποίος ζει από το 2019 στην Ελλάδα, δεν παραστάθηκε κατά την έκδοση της απόφασης στο Συμβούλιο και εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του. Στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν επ’ ακροατηρίω στάθηκαν στο ζήτημα των συνθηκών κράτησης στις ρουμανικές φυλακές, με δεδομένη και την κατάσταση της υγείας του, ενώ επισήμαναν, επιπλέον, ότι ο εντολέας του δεν έτυχε δίκαιης δίκης στην πατρίδα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ