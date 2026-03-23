Μαρία Καρυστιανού: “Ήμασταν 700 άτομα σε μια αίθουσα σαν τα ποντίκια”

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η Μαρία Καρυστιανού μετά τη διακοπή της πρώτης ημέρας της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, περιγράφοντας εικόνα ασφυξίας στην αίθουσα όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η διαδικασία. Η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης έκανε λόγο για πρωτοφανείς συνθήκες συνωστισμού, υποστηρίζοντας ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στοιβαγμένοι σε κλειστό χώρο, χωρίς επαρκή δυνατότητα παρουσίας των συγγενών, των τραυματιών και των συνηγόρων τους.

«Μέσα καταρχάς ήμασταν 700 άνθρωποι τουλάχιστον, σε μία κλειστή αίθουσα, χωρίς παράθυρα, με δύο πόρτες οι οποίες έκλειναν μόλις έμπαινε μέσα η έδρα. Σαν τα ποντίκια, σαν σαρδέλες, δεν έχω βρεθεί σε χειρότερες συνθήκες. Όρθιοι, να μην ξέρουμε ποιος κάθεται δίπλα μας, να σας πω ότι εμείς και τραυματίες καθόμασταν στα εδώλια των κατηγορουμένων, γιατί δεν είχε πού να σταθούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν όρθιοι, δεν υπήρχε ούτε ένα μέτρο κενός χώρος. Όλα τα καθίσματα φυσικά κατειλημμένα και όλος ο ελεύθερος χώρος οι διάδρομοι, ο ένας πάνω στον άλλον και να έχουμε την έδρα να μας λέει ότι αυτές είναι οι συνθήκες που πρέπει να γίνει η δίκη» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ίδια έστρεψε τα βέλη της και προς την κυβέρνηση, με αιχμή τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε ότι φέρει ευθύνη για την επιλογή και τη διαμόρφωση του χώρου. «Αυτή την εντολή έχει δώσει ο κύριος Φλωρίδης, με την υπέροχη αίθουσα… Πόσο; Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι λοιπόν η αίθουσα που… Δεν ξέρω αν χωράει 200 άτομα. Πρέπει εμείς 700 άνθρωποι να ζωριστούμε, να κλειστούμε εκεί μέσα για να γίνει αυτή η δίκη παρωδία, η οποία φαίνεται βέβαια ότι γίνεται ουσιαστικά εντελώς διεκπεραιωτικά, να τελειώνει, να το κλείνουμε το θέμα» σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Εξέφρασε, δε, έντονη απογοήτευση για τη στάση της έδρας, σημειώνοντας ότι παρά τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες, επιχειρήθηκε να προχωρήσει η διαδικασία υπό όρους που, κατά την ίδια, δεν συνάδουν ούτε με τη σοβαρότητα της υπόθεσης ούτε με τον σεβασμό που οφείλεται στους παρισταμένους.

Αναφερόμενη στη νέα δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την 1η Απριλίου, η Μαρία Καρυστιανού διερωτήθηκε τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, επιμένοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν μπορεί να φιλοξενήσει τη διαδικασία. «Δεν ξέρω τι θα αλλάξει την 1η Απριλίου, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η αίθουσα είναι εντελώς ακατάλληλη για να γίνει η δίκη» είπε.

Υποστήριξε δε ότι η δίκη θα πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. «Θα πρέπει να μεταφερθούμε σε μία μεγάλη αίθουσα, σε μία μεγάλη πόλη. Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Γολγοθάς. Καλά που ήμασταν έτοιμοι, τρία χρόνια μετά. Σωστά; Μπράβο στον κύριο Φλωρίδη. Και καμιά αίθουσα δεν είναι ικανή να χωρέσει τόσους ανθρώπους» σχολίασε.

«Είμαστε γενικά “πηγαίνουμε και βλέπουμε”. Εμείς θα πηγαινοερχόμαστε, θα τραβάμε όλο αυτό το ψυχικό κόστος, αν θα γίνει η δίκη και πώς θα γίνει» επεσήμανε επίσης.