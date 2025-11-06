MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

THESTIVAL TEAM

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που παραμένουν νοσηλευόμενοι στο ΠΑΓΝΗ και εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η απόφαση ελήφθη μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου, ενώ οι ίδιοι σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνούνται τις κατηγορίες για όσα τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας, καθώς και έναν 30χρονο ξάδελφό τους.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, νωρίς το απόγευμα, καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη εξετάσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων τη μητέρα των τεσσάρων αδελφών και τη σύζυγο ενός εκ των κατηγορουμένων.

Σε βάρος των δύο τραυματιών έχει ήδη ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία των Βοριζίων.

