Μακελειό στα Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας των τεσσάρων Φραγκιαδάκηδων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού. Παράλληλα, η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, για το μακελειό στο χωριό, ήταν πολύωρη.

Νωρίτερα, επίσης ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Ηρακλείου, και ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου.

