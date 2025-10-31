Λέρος: 24 χρόνια κάθειρξης στον πατέρα και 13 έτη στη μητέρα για τη σεξουαλική κακοποίηση των τριών παιδιών τους

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, σε δύο γονείς από τη Λέρο, ηλικίας 57 και 52 ετών, που κρίθηκαν εκ νέου ένοχοι την Παρασκευή (31/10) για τη σεξουαλική κακοποίηση των ίδιων των παιδιών τους.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, οι κατηγορούμενοι γονείς καταδικάστηκαν, όπως και πρωτοδίκως, για τη σεξουαλική κακοποίηση των τριών παιδιών τους.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στην μητέρα και απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στον πατέρα. To δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν αναγνώρισε άλλα ελαφρυντικά.

Την Παρασκευή το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου διατήρησε τις πρωτόδικες ποινές και επέβαλε στον 57χρονο ποινή κάθειρξης 24 ετών (εκτιτέα τα 20) και στην 52χρονη ποινή κάθειρξης 13 ετών (εκτιτέα τα 8).

Το χρονικό της φρίκης

Οι δύο σύζυγοι κατοικούσαν στην περιοχή Πλάκα Λέρου, μαζί με τα δύο παιδιά τους, (γεν. στις 17.10.2004) και (γεν. στις 24.12.2008), καθώς και έναν γιο, ο οποίος πάσχει από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση.

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως τις 26.05.2018, ο πατέρας ασέλγησε επανειλημμένα σε βάρος της τότε ανήλικης κόρης του (γεν. στις 17.10.2004) και συγκεκριμένα είτε της αφαιρούσε τα ρούχα και εσώρουχα είτε την εύρισκε γυμνή στο υπνοδωμάτιο και στο μπάνιο και εν συνεχεία την θώπευε στο στήθος και στα γεννητικά της όργανα.

Τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2017, επιχείρησε να έλθει σε παρά φύσιν συνουσία με την ανήλικη μετά από μπάνιο, χωρίς να επιτύχει τον σκοπό του λόγω της αντίδρασης της κόρης του.

Άλλωστε, όπως προέκυψε, από 01.01.2018 έως τις 26.05.2018, στις ασελγείς πράξεις εις βάρος της ανήλικης συμμετείχε και η μητέρα της.

Με εντολή, προτροπή και καθοδήγηση του πατέρα, η ανήλικη κόρη τους, αφαίρεσε τα ρούχα της και η μητέρα της τη θώπευσε στο στήθος και στα γεννητικά της όργανα προς ικανοποίηση της γενετήσιάς τους επιθυμίας.

Περαιτέρω, ο πατέρας από 01-01-2017 μέχρι 26-05-2018, επιχείρησε ασελγή πράξη και σε βάρος του τότε ανήλικου γιου του.

Επιπρόσθετα, ο πατέρας από την 01.01.2015 έως την 26.05.2018, ασελγούσε και εις βάρος του ενήλικου υιού του, ο οποίος έπασχε από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση και ήταν για τον λόγο αυτό ανίκανος να αντισταθεί.

Κατά το ίδιο δε χρονικό διάστημα, η μητέρα επιχείρησε και η ίδια, από κοινού με τον σύζυγό της, ασελγείς πράξεις εις βάρος του ψυχικά πάσχοντος παιδιού της.