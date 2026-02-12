MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρισα: Αθώοι δύο γιατροί για τον θάνατο 66χρονης την περίοδο του κορωνοϊού

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Για παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο μιας 66χρονης βρέθηκαν χθες κατηγορούμενοι στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας δύο γιατροί οι οποίοι τελικά αθωώθηκαν.

Οι πράξεις για τις οποίες αρχικά παραπέμφθηκαν έλαβαν χώρα τον Απρίλιο του 2021.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, η 66χρονη νοσηλεύονταν σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα μετά από χειρουργική επέμβαση όταν παραπέμφθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με συμπτώματα κορωνοϊού.

Στο νοσοκομείο ο κατηγορούμενος γιατρός αξιολόγησε την κατάσταση της και την παρέπεμψε για νοσηλεία πίσω στο κέντρο αποκατάστασης που εκείνη την περίοδο διατηρούσε ειδικό χώρο για ήπιες περιπτώσεις ασθενών με κορωνοϊό. Ωστόσο μετά από δέκα ημέρες η κατάσταση της υγείας της 66χρονης επιβαρύνθηκε και κατέληξε τελικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος -τότε επιστημονικός διευθυντής στο κέντρο αποκατάστασης- παραπέμφθηκε μαζί με τον γιατρό του ΓΝΛ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια. Ο τελευταίος στην απολογία του ανέφερε πως αξιολόγησε την κατάσταση της γυναίκας και από την στιγμή που οι δείκτες ήταν φυσιολογικοί την παρέπεμψε στο κέντρο αποκατάστασης. Ο γιατρός αναφέρθηκε επίσης στην δύσκολη περίοδο του κορωνοϊού και τις προσπάθειες των συναδέλφων του.

«Εμείς κλειστήκαμε δύο χρόνια στο νοσοκομείο. Με ανιδιοτέλεια προσπαθήσαμε και σώσαμε κόσμο. Θεωρώ ότι είναι άδικο γιατί έχω βοηθήσει πολύ», τόνισε ο γιατρός. Με τη σειρά του ο δεύτερος κατηγορούμενος ανέφερε μεταξύ άλλων πως στην κλινική υπήρχε συνεχής παρακολούθηση ασθενών από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως παθολόγο.

Αφού οι κατηγορούμενοι ολοκλήρωσαν την απολογία τους, ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή και των δύο επισημαίνοντας αρχικά στην αγόρευση του το βαρύ ιατρικό ιστορικό της γυναίκας.

Για τον πρώτο κατηγορούμενο ανέφερε πως όταν η 66χρονη μεταφέρθηκε στο ΓΝΛ ήταν σε καλή κατάσταση και τόνισε πως με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό δεν ήταν υποχρεωτική η εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο στάθηκε στον αιτιώδη σύνδεσμο και στη νομολογία του Αρείου Πάγου σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας τονίζοντας πως δεν προέκυψε με βεβαιότητα ότι η 66χρονη θα είχε επιβιώσει αν μεταφέρονταν νωρίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας κάνοντας μνεία ακόμα μια φορά και στην επιβαρυμένη κατάσταση της.

Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση του εισαγγελέα και κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορουμένους.

Λάρισα

