ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ποινή κάθειρξης 18 ετών και 6 μηνών καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας, 30χρονο που κατηγορούνταν για πορνογραφία ανηλίκων με την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Όπως αναφέρει το Lamiareport.gr, επιπλέον κρίθηκε ένοχος και για την παράνομη κατοχή όπλων, καθώς στην έρευνα που είχαν κάνει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας τον Ιούλιο του 2024 στο σπίτι του σε περιοχή της Βοιωτίας είχαν εντοπίσει και κατασχέσει φυσίγγια πολεμικών τυφεκιών.

Ο 30χρονος φέρεται ότι από το διάστημα του Φεβρουαρίου 2023 έως και τη σύλληψη του στις 13 Ιουλίου 2024, απέσπασε γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες και βίντεο τριών ανήλικων κοριτσιών γεννημένα το 2011 το μεγαλύτερο και το 2015 το μικρότερο από αυτά! Ο τρόπος προσέγγισης των θυμάτων ήταν μέσω δημοφιλών εφαρμογών του διαδικτύου, όπου συνήθως προσποιούταν ότι είναι κορίτσι με το όνομα «Κατερίνα». Ο ίδιος βέβαια υποστήριξε ότι δεν ήξερε και δε θυμόταν τι είχε κάνει, καθώς ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ένα από τα θύματά του ήταν από τη Λαμία, οι γονείς της οποίας προσέφυγαν στην αστυνομία, με τους ανθρώπους της Δίωξης να φτάνουν στα ίχνη και να συλλαμβάνουν τον Ιούλιο του 2024, τον 30χρονο.

Τότε, μετά από την απολογία του σε Ανακριτή και Εισαγγελέα είχε κριθεί προφυλακιστέος και κρατούνταν στο Σ.Κ. Τριπόλεως, όπου και θα επιστρέψει να εκτίσει την ποινή του.

