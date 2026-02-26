Κυψέλη: “Τον είδα με το γεννητικό του όργανο σε πλήρη στύση πάνω από την κόρη μου” λέει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος 25χρονης παραπληγικής γυναίκας με βαριά νοητική υστέρηση, μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της στην Κυψέλη.

Η μητέρα της νεαρής γυναίκας, η οποία μεγαλώνει μόνη της τις δίδυμες κόρες της με σοβαρές αναπηρίες, περιέγραψε στις Αρχές τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμά τους, κατονομάζοντας ως δράστη έναν αλλοδαπό άνδρα αλβανικής καταγωγής, γνωστό της οικογένειας με το μικρό όνομα «Μαρκ».

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του Χαράλαμπος Λυκούδης, αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η γνωριμία και η σχέση εμπιστοσύνης

Σύμφωνα με την κατάθεση, η μητέρα γνώριζε τον κατηγορούμενο από το 2008, χωρίς να έχουν στενές σχέσεις. Όπως ανέφερε, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο εκείνος επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το σπίτι τους, προσφέροντας τρόφιμα από συσσίτια της εκκλησίας της γειτονιάς, και συγκεκριμένα από τον Ιερός Ναός Αγίας Ζώνης.

Η ίδια, περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητά της, ανέφερε ότι μεγαλώνει μόνη της τις δύο κόρες της, οι οποίες πάσχουν από βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες, με ποσοστά αναπηρίας που ξεπερνούν το 95%, και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή να επικοινωνήσουν πλήρως.

Η στιγμή της επίθεσης

Όπως κατέθεσε, το πρωί της 21ης Φεβρουαρίου 2026 αναγκάστηκε να φύγει για λίγα λεπτά από το σπίτι για να επισκεφθεί φαρμακείο. Όταν επέστρεψε, βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα που, όπως είπε, τη συγκλόνισε.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, εντόπισε τον κατηγορούμενο μέσα στο σπίτι και αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας και προσπαθώντας να τον απομακρύνει.

Στην προσπάθειά της να τον αντιμετωπίσει, ακολούθησε ένταση, με την ίδια να αναφέρει ότι δέχθηκε επίθεση και εξύβριση, πριν ο άνδρας διαφύγει από το διαμέρισμα.

Αίτημα για ιατροδικαστική εξέταση

Η μητέρα δήλωσε στις Αρχές ότι οι κόρες της δεν είναι σε θέση να καταθέσουν λόγω της κατάστασης της υγείας τους και ζήτησε την άμεση ιατροδικαστική εξέτασή τους, εκφράζοντας φόβους για το ενδεχόμενο να έχει κακοποιηθεί και η δεύτερη κόρη της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της.

Αναμένεται η απολογία

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και η απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει τις επόμενες εξελίξεις στην υπόθεση.