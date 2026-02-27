MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κυψέλη: Προφυλακιστέος ο 64χρονος για απόπειρα βιασμού σε βάρος της 24χρονης ΑμεΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με φωνές και κατάρες υποδέχτηκε την απόφαση του ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστεί ο 64χρονος, η μητέρα των δίδυμων κοριτσιών ΑμΕΑ από την Κυψέλη.

Η γυναίκα έδωσε από νωρίς το παρών στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, ζητώντας απονομή δικαιοσύνης για τα παιδιά της. Σύμφωνα με την καταγγελία της στην Αστυνομία, ο 64χρονος Αλβανός φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει τη μία 25χρονη κοπέλα, ενώ φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά και στη δεύτερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος δήλωσε μεθυσμένος τη μοιραία ημέρα, χωρίς συνείδηση των πράξεων του. Ο δικηγόρος του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσοστητα αλκοόλ. Δεν θυμάμαι πως έφτασα σε αυτό σημείο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Είχα κλειδιά από το σπίτι, μου τα είχε δώσει η καταγγέλουσα για να δείχνω το σπίτι σε υποψήφιους αγοραστές καθώς θα έβγαινε σε πώληση», φέρεται να υποστήριξε.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε το Σάββατο στο σπίτι της 25χρονης, τη στιγμή που η μητέρα της είχε μεταβεί σε κοντινό φαρμακείο. Επιστρέφοντας, η μητέρα αντίκρισε τον 64χρονο να ασελγεί στην κόρη της, ενώ όπως κατήγγειλε επιχείρησε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδερφή της 25χρονης, η οποία επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα αναπηρίας.

Το συμβάν φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στο σπίτι της οικογένειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος δράστης είναι πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.

Κυψέλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 ώρες πριν

Προγραμματική σύμβαση Δήμου Νάουσας και Πανεπιστημίου Πατρών για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Βερμίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ προσπάθησαν να εξαπατήσουν 44χρονο στα Γιαννιτσά όμως πιάστηκαν στα πράσα

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

EMA: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο κατά γρίπης και COVID-19

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη να με ρωτήσει “τι χρειάζομαι”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ιράκ: Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε προετοιμασία για έναν πιθανό παρατεταμένο πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν – ΗΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο ΑΤ Λιβαδειάς