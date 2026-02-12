MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κρήτη: Θερμό επεισόδιο με μαγκούρες και όπλα στο Ηράκλειο, στον εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Θερμό επεισόδιο με όπλα, μαγκούρες, απειλές και, στο τέλος, αλληλομηνύσεις έλαβε χώρα στις Μοίρες Ηρακλείου.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα από δύο οικογένειες τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το patris.gr, τα μέλη των δύο οικογενειών αλληλοκατηγορούνται για απειλές και εξύβριση με φόντο κτηνοτροφικές διαφορές. Το επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρό, ενώ η συνέχεια δόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού, όπου υποβλήθηκαν αλληλομηνύσεις για ψευδή καταμήνυση.

Η πρώτη καταγγελία έγινε από δύο αδέλφια και τον πατέρα τους σε βάρος ενός 26χρονου, τον οποίο κατήγγειλαν ότι όχι μόνο βάζει τα πρόβατά του στα χωράφια τους, αλλά και ότι τους απείλησε με όπλο όταν του ζήτησαν να μην το επαναλάβει. Ο 26χρονος αναζητήθηκε, δεν εντοπίστηκε και εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η συνέχεια δόθηκε αργότερα, και πάλι στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού, όπου προσήλθε ο πατέρας του 26χρονου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που δέχθηκε απειλές από τους τρεις συγγενείς, ότι εκείνοι ήταν που έβγαλαν όπλο και κρατούσαν μαγκούρες -και όχι ο γιος του- ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, εξύβρισαν και τον ανήλικο αδελφό του 26χρονου.

Τελικά, οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις. Συνελήφθησαν τα τρία μέλη της μίας οικογένειας και ο πατέρας της δεύτερης οικογένειας και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Ηράκλειο

