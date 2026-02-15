MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κρήτη: Στον εισαγγελέα ο 63χρονος που σκότωσε τον αδελφό του με δύο μαχαιριές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι ο 63χρονος ο οποίος υπό την επήρεια αλκοόλ σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του με δύο μαχαιριές.

Η αδελφοκτονία συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (14/2) λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στο πατρικό των δύο ανδρών, στο χωριό Μάρθα τού Δήμου Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν εντάσεις μεταξύ των δύο αδερφών από το πρωί. Μάλιστα πηγές αναφέρουν ότι ο θύτης ζήτησε από το θύμα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και επειδή αρνήθηκε ξεκίνησε ο καβγάς.

Η κατάσταση ξέφυγε αμέσως με τον 63χρονο να παίρνει ένα μαχαίρι και να καταφέρνει δύο πλήγματα στον 67χρονο. Το ένα σε λαιμό και καρωτίδα και το άλλο στην κοιλιακή χώρα.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε και έσπευσε στο σημείο δυστυχώς όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο 63χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς, δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί την πράξη του και τι ακριβώς είχε συμβεί στον 67χρονο αδερφό του.

Τα δυο αδέρφια διέμεναν στο πατρικό τους σπίτι μαζί τους τελευταίους μήνες. Το θύμα, κατοικούσε για αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και για προσωπικούς λόγους, αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του.

Πηγή: ertnews.gr

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Βρετανία: Με τοξίνη δηλητηριώδους βατράχου η Ρωσία δολοφόνησε τον Ναβάλνι

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και το αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας σε τροχαίο – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Καραγκούνης: Ιστορική η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και δικαιώματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βιολάντα: Η στιγμή της νέας σύλληψης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

ΖΩΔΙΑ 14 ώρες πριν

Αυτά τα τρία ζώδια σιχαίνονται τις εκπλήξεις