Κρήτη: Στον εισαγγελέα ο 63χρονος που σκότωσε τον αδελφό του με δύο μαχαιριές

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι ο 63χρονος ο οποίος υπό την επήρεια αλκοόλ σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του με δύο μαχαιριές.

Η αδελφοκτονία συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (14/2) λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στο πατρικό των δύο ανδρών, στο χωριό Μάρθα τού Δήμου Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν εντάσεις μεταξύ των δύο αδερφών από το πρωί. Μάλιστα πηγές αναφέρουν ότι ο θύτης ζήτησε από το θύμα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και επειδή αρνήθηκε ξεκίνησε ο καβγάς.

Η κατάσταση ξέφυγε αμέσως με τον 63χρονο να παίρνει ένα μαχαίρι και να καταφέρνει δύο πλήγματα στον 67χρονο. Το ένα σε λαιμό και καρωτίδα και το άλλο στην κοιλιακή χώρα.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε και έσπευσε στο σημείο δυστυχώς όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο 63χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς, δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί την πράξη του και τι ακριβώς είχε συμβεί στον 67χρονο αδερφό του.

Τα δυο αδέρφια διέμεναν στο πατρικό τους σπίτι μαζί τους τελευταίους μήνες. Το θύμα, κατοικούσε για αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και για προσωπικούς λόγους, αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του.

