Κρήτη: Ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες που επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 συλληφθέντες της κατάληψης του Ευαγγελισμού για την επίθεση στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, ενώ τους ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Οι 6 συλληφθέντες, δύο γυναίκες και 4 άνδρες, κρατούνταν από την Παρασκευή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου μετέβη σήμερα, Σάββατο, ο Εισαγγελέας Ηρακλείου για την άσκηση των ποινικών διώξεων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, για λόγους ασφαλείας επιλέχθηκε η λύση αυτή, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις και επεισόδια στο κέντρο του Ηρακλείου όπου τα Σάββατα ο κόσμος είναι πολύς όπως και οι τουρίστες.

Έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα, περίπου 30 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, υψώνοντας πανό συμπαράστασης στους 6 συλληφθέντες και φωνάζοντας συνθήματα.