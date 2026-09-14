Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την εγγονή του – Η κόρη του είπε πως κακοποιούσε και την ίδια

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης στην Κέρκυρα, μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του 51χρονου που κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του.

Παράλληλα, η 28χρονη μητέρα του παιδιού φέρεται να έχει καταγγείλει ότι είχε υποστεί και η ίδια κακοποίηση από τον πατέρα της, όταν ήταν ανήλικη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία φαίνεται να έχει ιατρική έκθεση, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφει ευρήματα που παραπέμπουν σε πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος του παιδιού, σε χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων πριν από την εξέταση.

Τι κατέθεσε ο 9χρονος αδελφός του κοριτσιού

Σημαντική θεωρείται επίσης η μαρτυρία του 9χρονου αδελφού της 8χρονης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, κατά τις ώρες που η μητέρα, η γιαγιά και ο θείος τους απουσίαζαν, ο 51χρονος κλείδωνε την ανήλικη στο δωμάτιό του.

Ο 9χρονος φέρεται να ανέφερε ακόμη ότι άκουγε το κορίτσι να κλαίει και ότι ο κατηγορούμενος τον απειλούσε προκειμένου να μην αποκαλύψει όσα συνέβαιναν.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με το corfunews, όταν η γιατρός που εξέτασε το παιδί αντιλήφθηκε σημάδια που την ανησύχησαν. Προκειμένου να μην επηρεαστούν τυχόν ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν προχώρησε η ίδια σε περαιτέρω εξέταση και παρέπεμψε τη μητέρα στις αστυνομικές αρχές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ο 51χρονος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή. Μετά την απολογία του στον ανακριτή, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος έχει εκτίσει στο παρελθόν δύο ποινές φυλάκισης στην Αλβανία για αδικήματα που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σχετίζονται με κακοποιητικές συμπεριφορές.