Καρδίτσα: Βαριές διώξεις στους 2 νεαρούς για τη δολοφονία του τραγουδιστή – Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι η παρουσία των δύο ανηλίκων στον Ανακριτή στα Δικαστήρια Καρδίτσας που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου την Κυριακή (22/3) στην Καρδίτσα.

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου. Στον 16χρονο ο Εισαγγελέας απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Οι δυο νεαροί θα απολογηθούν τελικά τμηματικά καθώς ζήτησαν και πήραν προθεσμία ο μεν 17χρονος για την Τετάρτη και ο 16χρονος για την ερχόμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος Β.Κωστή αυτό που ξεχώρισε ήταν η στάση των δύο κατηγορουμένων καθώς όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι νεαροί εμφανίστηκαν ενώπιον των αρχών «εκτός τόπου και χρόνου», εντελώς χαλαροί και χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα της πράξης τους, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία «σαν να είχαν πάει σε σχολική εκδρομή».

Σύμφωνα με το karditsalive.net, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας έκανε λόγο για «μανία, πάθος και οργή», βασιζόμενος στα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα, αναμένοντας την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για την πλήρη επιβεβαίωση. Η πλευρά του θύματος, έχοντας δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχει ήδη καταθέσει μια σειρά από κρίσιμα αιτήματα προς τις ανακριτικές αρχές για να φωτιστούν οι «σκιές» της υπόθεσης:

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κινητά τηλέφωνα των δραστών δεν έχουν βρεθεί. Η οικογένεια θεωρεί κομβική την ανάκτησή τους για να εξεταστούν οι συνομιλίες που προηγήθηκαν του εγκλήματος.

Ο ρόλος της γυναίκας: Ζητείται η ενδελεχής έρευνα για μια γυναίκα που φέρεται να ήταν παρούσα στο επεισόδιο και η οποία τράπηκε σε φυγή πριν καν φτάσει το ασθενοφόρο.

Αναπαράσταση του εγκλήματος: Για να μην υπάρξει καμία απολύτως αοριστία ή υπόνοια γύρω από τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος.



Πώς έγινε το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν. Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.