Κακουργηματική δίωξη στους 22 συλληφθέντων για τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των 22 συλληφθέντων για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Συγκεκριμένα η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά στα εξής κακουργήματα :

Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση,

-πλαστογραφία από κοινού,

-υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ ,

Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση,

-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και:

-Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμη οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.