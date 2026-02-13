Κακουργηματικές διώξεις στους 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος 11 συλληφθέντων για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων με τα ΑΦΜ μιας χρήσης, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Όπως έγραψε το protothema.gr, οι 317 από τις 380 επιχειρήσεις είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την εφορία και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Το πιο κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι, μόλις ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, οι εταιρίες «εξαφανίζονταν» και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη με νέο ΑΦΜ, ίδια δραστηριότητα και νέο διαχειριστή-βιτρίνα. Η επιχείρηση συνέχιζε, αλλά το νομικό πρόσωπο εξαφανιζόταν, αφήνοντας πίσω φουσκωμένα χρέη.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.