Ηράκλειο: Συνελήφθη 30χρονος που παρακολουθούσε την εν διαστάσει σύζυγό του
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου στην Κρήτη μετά την καταγγελία 27χρονης ότι ο εν διαστάσει σύζυγος της την παρακολουθεί.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr η 27χρονη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι της προκαλεί τρόμο και ανησυχία και μάλιστα ζήτησε και της χορηγήθηκε «panic button».
Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους άνδρες του Τμήματος ενδοοικογενειακής βίας του Α αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
