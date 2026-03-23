Ηράκλειο: Συνελήφθη 30χρονος που παρακολουθούσε την εν διαστάσει σύζυγό του

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου στην Κρήτη μετά την καταγγελία 27χρονης ότι ο εν διαστάσει σύζυγος της την παρακολουθεί.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr η 27χρονη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι της προκαλεί τρόμο και ανησυχία και μάλιστα ζήτησε και της χορηγήθηκε «panic button».

Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους άνδρες του Τμήματος ενδοοικογενειακής βίας του Α αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.