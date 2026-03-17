Ηράκλειο: Διεκόπη για τις 12 Μαΐου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του μικρού Αγγέλου

Στις 12 Μαΐου 2026 θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης κακοποίησης μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου, στο Ηρακλειο Κρήτης τον Ιανουάριο του 2025, η οποία είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ενώ στο εδώλιο κάθισαν η 27χρονη μητέρα του παιδιού, ο 45χρονος σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του Αγγέλου, ο οποίος κατηγορείται για προγενέστερη κακοποίηση, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Η διαδικασία ξεκίνησε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, έξω από το οποίο βρίσκονταν πολίτες με πανό και πλακάτ με φωτογραφίες του αδικοχαμένου παιδιού, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Το ζευγάρι που αλληλοκατηγορείται για τον χαμό του μικρού παιδιού, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και της τετελεσμένης πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Και οι τρεις εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για τις πράξεις της πρόκλησης σωματικών κακώσεων και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο με δράστες που έχουν υποχρέωση να το περιθάλπουν και που προηγούμενως το είχαν, υπαίτια τραυματίσει.

Βέβαιος για την αθωότητά του 45χρονου εντολέα του και συντρόφου της μητέρας του 3χρονου, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για να κλητευθούν από το δικαστήριο η Ιατροδικαστής και η ακτινολόγος, που εξέτασαν το παιδί τη μοιραία εκείνη ημέρα. Στην αθωότητά του βιολογικού πατέρα του παιδιού επέμεινε και η δικηγόρος του Ελισάβετ Παναγιωτίδου.