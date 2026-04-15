Ιωάννα Τούνη: “Η υπόθεση για το revenge porn είναι σαν να εκδικάζεται από την αρχή”, είπε η δικηγόρος των καταδικασθέντων μετά την έφεση

Η εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση κατά της απόφασης, με την οποία οι άντρες που κατηγορούνται για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την Ιωάννα Τούνη, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών, αντιστοίχως.

Η είδηση αυτή, ότι η εισαγγελία άσκησε έφεση, έγινε γνωστή το απόγευμα της Τρίτης (14.04.2026) και το επόμενο πρωί η δικηγόρων των καταδικασθέντων, Σωτηρία Πανουσάκη, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για αυτήν την εξέλιξη στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη και τη δίκη για το revenge porn.

«Το δικαίωμα για άσκηση εφέσεως δεν το έχει ποτέ η πολιτική αγωγή, το διατηρεί όμως η εισαγγελία. Επομένως, διά της εισαγγελίας υπεβλήθη ένα αίτημα από την πλευρά της κυρίας Τούνη, διά του κυρίου εισαγγελέως. Και ο κύριος εισαγγελέας ή η κυρία εισαγγελέας έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί έφεση ως προς το ύψος των ποινών που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους», εξήγησε για την έφεση η Σωτηρία Πανουσάκη.

«Η επίπτωση είναι η εξής και έχει να κάνει με το θέσφατο, ότι όταν ασκεί κάποιος έφεση δεν μπορεί στο δεύτερο βαθμό να χειροτερεύσει τη θέση του. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να χειροτερεύσει η θέση του, είναι αν ασκηθεί έφεση και από την πλευρά της εισαγγελίας. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε σε ένα δικονομικό πλέον πλαίσιο, κατά το οποίο η υπόθεση πραγματικά θα κριθεί από το μηδέν», δήλωσε ακόμα.

«Αν δεν ασκούσε έφεση ο εισαγγελέας, το ανώτατο όριο ποινής που θα έπαιρναν από το εφετείο, θα ήταν τα τέσσερα και τα τρία χρόνια αντίστοιχα. Τώρα είμαστε στο πλαίσιο των δύο με έξι ετών», πρόσθεσε για τις ποινές των δύο αντρών.

«Η υπόθεση είναι σαν να εκδικάζεται από την αρχή. Και αυτό, το ότι θα κριθεί από την αρχή η υπόθεση, οφείλεται στο ότι άσκησαν έφεση οι κατηγορούμενοι. Και να μην είχε ασκηθεί έφεση από την εισαγγελία, θα εκδικάζονταν η υπόθεση από την αρχή με όλα όσα αναφέρατε. Μάρτυρες, βίντεο, έγγραφα, όλα από την αρχή», σημείωσε ξανά η Σωτηρία Πανουσάκη.

«Μπορεί να είναι και αθώοι, κυρία Σκορδά, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα είναι πάνω από τέσσερα χρόνια ή κάτω από τέσσερα χρόνια οι ποινές. Το δικαίωμα προς έφεση δίδεται στους κατηγορουμένους για να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να κριθούν από ανώτερο δικαστήριο, γιατί ακόμα και η ίδια η δικαιοσύνη κρίνει ότι μπορεί να υπάρχουν λανθασμένες πρωτόδικες αποφάσεις.

Αν κριθούν και στο δεύτερο βαθμό ένοχοι, μπορεί να τους επιβάλουν και μεγαλύτερες ποινές. Αλλά το τι θα αποφασίσει το δικαστήριο στο δεύτερο βαθμό, είναι από αθώος μέχρι ένοχος και οι ποινές δεν έχουν το ανώτατο όριο των τεσσάρων και των τριών ετών που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως, ακριβώς γιατί άσκησε έφεση και η εισαγγελία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Σωτηρία Πανουσάκη τόνισε ότι σκοπός της είναι να κριθούν αθώοι οι πελάτες της.

«Κυρία Σκορδά, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κριθούμε αθώοι. Αυτό υποστηρίζουμε από την πρώτη στιγμή, αυτή είναι η θέση τους και θα την υποστηρίξουν και στο εφετείο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι από το να μην μπουν φυλακή, να το πω έτσι λαϊκά. Θέλουν να αποδειχθεί η δική τους αλήθεια και η δική τους θέση, που από την αρχή είναι η ίδια και ξεκάθαρη, ότι δεν έχουν τελέσει τα αδικήματα αυτά. Όχι ότι δεν υπάρχει αδίκημα σε βάρος της κυρίας Τούνη. Αδίκημα υπάρχει, ναι, ξεκάθαρο και το λέω εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή, αλλά ότι δεν το έχουν τελέσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα», πρόσθεσε η δικηγόρος.