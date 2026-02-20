MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ιωάννα Τούνη: Η νέα ημερομηνία της δίκης για το revenge porn βίντεο μετά τη διακοπή

Η Παρασκευή 27 Μαρτίου ορίστηκε ως νέα ημερομηνία για τη συνέχιση της δίκης της Ιωάννας Τούνη που αφορά στο revenge porn βίντεο.

Όπως αναφέρει το tlife.gr, τις προηγούμενες ημέρες, ο συνήγορος υπεράσπισης της δημοφιλούς influencer είχε προαναγγείλει τη διακοπή της σημερινής δικάσιμου εξαιτίας άλλων νομικών υποχρεώσεων που είχε ο ίδιος στην Αθήνα.

«Είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο γιατί θα προβληθεί το βίντεο. Θα φανεί ότι εκείνος που είχε ερωτική συνεύρεση με την κυρία Τούνη να στρέφει το κεφάλι του προς τον κάμεραμαν και να γελάει δύο φορές μαζί του. Η κυρία Τούνη όταν ξύπνησε την επομένη, είδε τον άνθρωπο αυτό και ήταν φιλοξενούμενη στο σπίτι του.

Επειδή την ερχόμενη Παρασκευή εκκρεμούν στο Εφετείο Αθηνών τρία κακουργήματα στα οποία πρέπει να είμαι παρών, λόγω αυτών των υποχρεώσεων στην Αθήνα, θα ζητήσω διακοπή της δίκης.

Όταν ενημέρωσα την κυρία Τούνη για αυτή τη νέα διακοπή, στεναχωρήθηκε. Κάθε φορά που πλησιάζει αυτή η μέρα, είναι μια μέρα δύσκολη για την κυρία Τούνη γιατί αναβιώνουν άσχημες εμπειρίες και βιώματα» είχε δηλώσει ο κ. Δημητρακόπουλος στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

