Η ώρα των εξηγήσεων για τον Τσαγκαράκη: Απολογείται σήμερα για τέσσερα κακουργήματα

Το κατώφλι του ανακριτή πρόκειται να περάσει σήμερα ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις μετά τη σύλληψή του για απάτη και πλαστογραφία.

Ο γκαλερίστας αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας, μέσω του δικηγόρου, πως διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να δικαιολογήσει τα ευρήματα των Αρχών.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, στο επίκεντρο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του βρίσκονται τρεις καταγγελίες, 13 εκπομπές και 321 πίνακες ζωγραφικής, οι περισσότεροι πλαστοί.

Αφορμή για την έρευνα των Αρχών στάθηκαν τρεις καταγγελίες που έγιναν στην ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες γινόταν λόγος για πώληση πλαστών έργων.

Η πρώτη καταγγελία έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2026 μέσω ενός email στο οποίο ο ανώνυμος αποστολέας είχε επισυνάψει φωτογραφίες από στιγμιότυπα εκπομπών του κ. Τσαγκαράκη στις οποίες πωλούνταν πίνακες γνωστών ζωγράφων.

Η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 6 Μαρτίου, και πάλι μέσω email. Στο μήνυμα ο επώνυμος καταγγέλλων ανέφερε πως σε τηλεοπτική δημοπρασία του κ. Τσαγκαράκη εκτίθεντο προς πώληση έργα καταφανώς πλαστά. Μάλιστα, ο καταγγέλλων ανέφερε πως επικοινώνησε και με τη χήρα του αείμνηστου ζωγράφου Φασιανού, η οποία και του επιβεβαίωσε την πλαστότητα.

Η τρίτη καταγγελία έγινε στις 19 Μαρτίου και αφορούσε στο Ευαγγέλιο του 1745 -το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα για την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και τη σύλληψη του γκαλερίστα. Από τις τηλεοπτικές δημοπρασίες κατέδειξαν, σύμφωνα με τις Αρχές, τις έκνομες ενέργειες του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, και από τις εκπομπές καταδείχθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πως ο κατηγορούμενος παρουσίαζε ως γνήσια έργα που ήταν εν γνώσει του πλαστά.

Ενδεικτικά είναι τα δύο παρακάτω αποσπάσματα:

«…υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους συλλέκτες από την Ελλάδα και την Κύπρο για τα έργα που παρουσιάζουμε, δυστυχώς τα έργα που παρουσιάζουμε είναι μοναδικά, δεν υπάρχει ένα δεύτερο ίδιο ποτέ…».

«…έχουμε δύο αποθήκες περίπου 4.000 μέτρα, συλλέγουμε 35 χρόνια με αναμνήσεις, (ονόματα υπαλλήλων), οι συνεργάτες μας (ονόματα συνεργατών) γιατί εκεί πρέπει να πάμε πολλοί, είναι μέχρι πάνω, είναι και ψηλοτάβανες οι αποθήκες, μέχρι πάνω στοιβαγμένα έργα, έπιπλα εποχής, πορσελάνες… και έχουμε αρχίσει φέρνουμε πράγματα για να σας τα δείξουμε…».