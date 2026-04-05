“Η Ιωάννα Τούνη ήξερε, ανεβάζοντας αυτό το story, τι θα γίνει”, είπε η δικηγόρος του καταδικασθέντα για revenge porn

Μία νέα περιπέτεια πέρασε η Ιωάννα Τούνη το Σάββατο καθώς συνελήφθη μετά από μήνυση που της έκανε ένας από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση του revenge porn.

Η γνωστή influencer πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου διότι νωρίτερα είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα βίντεο και το όνομα του εντός από τους δύο άντρες που δικάστηκαν για το revenge porn. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της, η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ την Κυριακή η δικηγόρος του καταδικασθέντα, Σωτηρία Πανουσάκη, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου «Σαββατοκύριακο παρέα», αναφέροντας τη δική του θέση.

«Το νομοθετικό πλαίσιο είναι το ίδιο και για την τηλεόραση και για το διαδίκτυο. Δηλαδή καταρχήν δεν έχει γίνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Η μήνυση που έχει γίνει στην κυρία Ιωάννα Τούνη είναι το ίδιο ακριβώς αδίκημα για το οποίο έχει καταμηνύσει και τους πελάτες μου. Δηλαδή, έχει κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, ευαίσθητα δεδομένα όπως είναι το ποινικό μητρώο, και τα στοιχεία, ενός ανθρώπου. Πέραν του ότι, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει κριθεί τελεσίδικα για το αδίκημα για το οποίο διώκεται, αλλά πρόκειται για μία πρωτόδικη ποινή η οποία έχει εξαφανιστεί με την άσκηση της εφέσεως, επομένως σε δεύτερο βαθμό θα εκδικαστεί εκ νέου από την αρχή η υπόθεσή του.

Έχει πιθανότητες να αθωωθεί εφόσον αυτός είναι ο ισχυρισμός του από την αρχή, ότι ειδικά ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν ήταν καν παρών κατά τη διάρκεια που γυρίστηκε αυτό το επίμαχο βίντεο. Και κατά δεύτερο όμως, ακόμα κι αν ήταν καταδικασμένος σε τελεσίδικη ποινή φυλάκισης τριών ετών, αν αυτή η ποινή του δηλαδή ήταν τελεσίδικη και δεν υπήρχε άλλο ένδικο μέσο, πάλι απαγορεύεται από το νόμο, είναι ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα η κοινοποίηση, η κοινολόγηση, των στοιχείων του σε συνδυασμό με το ποινικό του μητρώο, δηλαδή με την καταδίκη του. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν όλοι όσοι βγαίνουν από τη φυλακή κοινοποιούνταν την επόμενη μέρα τα στοιχεία τους, το ονοματεπώνυμό τους, οι φωτογραφίες τους, γιατί για στοχοποίηση μιλάμε, και για το αν θα μπορούσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Δεν γίνεται για κανέναν.

Παράλληλα η δικηγόρος επανέλαβε: «Ακόμα κι αν αυτή η ποινή ήταν τελεσίδικη, που είναι μια υπαρκτή πρωτόδικη ποινή, πάλι δεν επιτρέπεται στο θύμα σε ανάλογη περίπτωση, να κοινοποιήσει τα στοιχεία, τη φωτογραφία, να λάβει ένα βίντεο και να το κοινοποιήσει στο διαδίκτυο. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή έχει συμβεί το εξής: Το προφίλ του πελάτη μου, με τον χαρακτηρισμό “εκδικητής” και με την ποινή φυλάκισής του, έχει κυκλοφορήσει από αόριστο αριθμό ατόμων, δεν μπορώ να καταμετρήσω τις αναδημοσιεύσεις που έχουν γίνει, με το σχόλιο ότι “αυτός είναι ο άνθρωπος που γύρισε το revenge porn της Τούνη και κρίθηκε ένοχος και κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη και είναι ελεύθερος”. Δηλαδή γίνεται και μία προτροπή περαιτέρω. Και αυτό το υλικό περνάει από χέρι σε χέρι, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει δημοσιοποιημένο το πρόσωπο και τα στοιχεία του πελάτη μου».

«Η κυρία Τούνη ήξερε, ανεβάζοντας αυτό το story, τι θα γίνει, γιατί έχει τη δύναμη του ενός εκατομμυρίου κόσμου που την ακολουθούν. Ήξερε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που η ίδια κατηγορεί τους πελάτες μου ότι σκοπό είχαν να της προκαλέσουν βλάβη, τον ίδιο ακριβώς σκοπό είχε, να προκαλέσει βλάβη. Και η ζημία έχει γίνει», δήλωσε ακόμα η Σωτηρία Πανουσάκη.