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Γιώργος Μαζωνάκης: “Τι έχω κάνει και με ταλαιπωρείτε έτσι;” – Η αντίδραση της γιατρού μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Intime
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Το πρωί της Τρίτης (15/9) θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

«Η πρώτη δικαστική δικαίωση για τον Γιώργο»

Για τις δικαστικές εξελίξεις, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, σημείωσε: «Την ώρα της κηδείας και της ταφής του Γιώργου, επήλθε η πρώτη του δικαστική δικαίωση. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τους αρμόδιους δικαστές, τον κύριο ανακριτή και τον κύριο εισαγγελέα, όπου έσκυψαν το κεφάλι στο προανακριτικό υλικό και η αξιολόγησή του αναβάθμισε αυτήν την κατηγορία από τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

«Τι έχω κάνει και με ταλαιπωρείτε έτσι;»

Σύμφωνα με το MEGA, στο άκουσμα της αναβάθμισης της κατηγορίας, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να αναφώνησε: «Τι έχω κάνει και με ταλαιπωρείτε έτσι; Έχω “φάει” τόσες ώρες σήμερα εδώ».

Γιώργος Μαζωνάκης

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