Γιώργος Μαζωνάκης: “Δεν είχε εικόνα άρρωστου ανθρώπου”, είπε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η κατάθεση του οδηγού ταξί που την Τετάρτη (9/9) μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα μέχρι την Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο οδηγός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής είχε επικοινωνήσει από τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου και είχε ζητήσει να τον παραλάβουν στις 12:00, καθώς ήθελε να βρίσκεται στις 13:00 στο Κολωνάκι.



Ο ίδιος έφτασε έξω από το σπίτι του Μαζωνάκη στις 11:55. Ο τραγουδιστής καθυστέρησε να ετοιμαστεί και βγήκε τελικά περίπου στις 13:15 με 13:20.



Ο οδηγός παρατήρησε ότι είχε μία αμυχή στο μέτωπο και κρατούσε χαρτοπετσέτα πάνω στο σημείο. Του πρότεινε να περάσουν από φαρμακείο, κάτι που ο Μαζωνάκης δέχθηκε. Έκαναν στάση σε φαρμακείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, όπου τοποθετήθηκε τσιρότο στην αμυχή, και στη συνέχεια ξεκίνησαν χωρίς άλλη στάση για το Κολωνάκι.



Ο Μαζωνάκης τού ζήτησε να τον μεταφέρει συγκεκριμένα στην Καρνεάδου 11, χωρίς να του εξηγήσει τι ακριβώς επρόκειτο να κάνει εκεί. Σύμφωνα με την κατάθεση, το ταξί έφτασε στην Καρνεάδου μεταξύ 13:50 και 13:59.



Ο τραγουδιστής κατέβηκε από την πίσω δεξιά πόρτα και κινήθηκε προς την πολυκατοικία, ενώ ο οδηγός αποχώρησε για να περιμένει σε κοντινό σημείο. Του είχε πει ότι θα έμενε περίπου δύο ώρες



Οι δύο άνδρες είχαν ήδη συμφωνήσει ότι το ταξί θα τον περίμενε και, όταν ολοκληρωνόταν το ραντεβού στο Κολωνάκι, θα πήγαιναν στη συνέχεια στην Κηφισιά, όπου ο Μαζωνάκης υπολόγιζε ότι θα παρέμενε περίπου δύο ώρες. Ο οδηγός στάθμευσε και περίμενε.



Όταν είχαν περάσει περίπου δυόμισι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία από τον τραγουδιστή, κάλεσε τον συνεργάτη του προκειμένου να τον αντικαταστήσει στη βάρδια. Η αλλαγή έγινε περίπου στις 17:15 και μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τηλεφωνήσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλο για να τους ενημερώσει ότι είχε τελειώσει.



Περίπου στις 17:30, ενώ ο οδηγός κατευθυνόταν προς το σπίτι του, φίλος του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει.

«Δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εικόνα που περιέγραψε ο οδηγός για τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Όπως κατέθεσε, τον γνώριζε περίπου 24 χρόνια και τον είχε εξυπηρετήσει αρκετές φορές, έστω και περιστασιακά.



Την ημέρα εκείνη, όπως είπε, δεν παρατήρησε κάποια διαφορετική ή ανησυχητική συμπεριφορά. Ο Μαζωνάκης, σύμφωνα με τον μάρτυρα, έδειχνε όπως και τις προηγούμενες φορές που τον είχε μεταφέρει.



Ο οδηγός ανέφερε μάλιστα ότι όταν πληροφορήθηκε αργότερα από τις ειδήσεις πως ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε σημαντική θεραπεία, συγκλονίστηκε, καθώς κατά τη δική του εικόνα εκείνη την ημέρα «δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου».