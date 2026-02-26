Ένταση στη δίκη Λυγγερίδη: “Με φωτοβολίδα δεν σκοτώνουμε ούτε λαγό” – “Να σου ρίξω να δεις αν θα σε στείλει;”

Μέσω εντάσεων και αντεγκλήσεων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγεριδη. Σχόλια των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πατέρα του αστυνομικού.

Δικηγόρος: Αν ρίξουμε μια φωτοβολίδα με πιστόλι δεν μπορούμε να σκοτώσουμε ούτε λαγό.

Θανάσης Λυγγερίδης: Να φέρω να σου ρίξω μια να δεις αν θα σε στείλει στον αγύριστο;

Πρόεδρος: Περάστε έξω, θα του πείτε να πάει στον αγύριστο;

Πατέρας: Δεν είπα να πάει στον αγύριστο, είπα αν δεχτεί μια τέτοια φωτοβολίδα θα πάει. Έλεος κ. Πρόεδρε. Δεν μπορώ να ακούω βλακείες , κρατήστε ένα επίπεδο. Μην αφήνετε να γίνετε γελοίο το πράγμα.

Ένταση είχε προηγηθεί και λίγο νωρίτερα την ώρα που άλλος συνήγορος υπεράσπισης έθετε στον μάρτυρα αστυνομικό ερωτήσεις, επικαλούμενος προανακριτική κατάθεση, την οποία οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λυγγερίδη είπαν ότι δεν την έχουν.

Πρόεδρος: Ούτε εγώ την έχω. Κάπου θα έχει παραπέσει.

Θανάσης Λυγγεριδης: Τι θα πει κ. Πρόεδρε έχει παραπέσει; Κασόνι ήταν και έχει παραπέσει; Εδώ δικάζουμε μια εγκληματική οργάνωση και έναν αναίτιο φόνο. Τον νόμο και τη δημοκρατία δικάζουμε εδώ μέσα. Δεν σκοτώθηκαν πρόβατα. Βλέπετε κανέναν άλλον πατέρα εδώ μέσα; Μονο εγώ είμαι.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αστυνομικών μαρτύρων.

«Θα πεθάνετε σήμερα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες αστυνομικών

Υπενθυμίζεται ότι, όπως κατέθεσαν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι αστυνομικοί της διμοιρίας του Γιώργου Λυγγερίδη, το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 από θαύμα δεν χτυπήθηκαν θανάσιμα περισσότεροι άνδρες της ασφάλειας, καθώς δέχτηκαν σφοδρότατες επιθέσεις τόσο πριν όσο και μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα.

Χαρακτηριστικά ανέφεραν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ:

«Eίχαμε πληροφορία ότι εξέρχονται του γηπέδου οργανωμένα άτομα, οπαδοί του Ολυμπιακού με ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρος μας. Περίπου 200 άτομα ήταν. Ήμασταν σε ετοιμότητα. Πράγματι βγήκαν τα άτομα και κινήθηκαν προς το μέρος μας. Όταν ο όγκος των ατόμων έφτασε στα 120 μέτρα, δεχτήκαμε απειλές και ύβρεις, όπως ‘’μπάτσοι, θα πεθάνετε σήμερα’’. Μετά ξεκίνησαν οι σφοδρότατες επιθέσεις που ήταν οργανωμένες. Ο καθένας είχε τον ρόλο του».

Οι αστυνομικοί αναφέρθηκαν και στη ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον Γιώργο Λυγγερίδη, στις προσπάθειες που έκαναν οι συνάδελφοί τους για να σβήσουν τη φωτιά αλλά και στον όγκο των πυρομαχικών, που όπως λένε, δέχτηκαν εκείνο το βράδυ.

