Ένωση Εισαγγελέων: Καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του Ισιδώρου Ντογιάκου

«Πράξεις βίας που στρέφονται κατά λειτουργών της Δικαιοσύνης συνιστούν ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου και πλήττουν τον πυρήνα της δικαστικής ανεξαρτησίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων.

«Με αφορμή την επίθεση που σημειώθηκε στην οικία του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών.

Πράξεις βίας που στρέφονται κατά λειτουργών της Δικαιοσύνης συνιστούν ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου και πλήττουν τον πυρήνα της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Η στοχοποίηση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, είτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είτε εξ αφορμής αυτών, δεν πλήττει μόνο τα πρόσωπα αλλά τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας.

Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των λειτουργών της Δικαιοσύνης, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους απερίσπαστα, με ανεξαρτησία και κατά συνείδηση.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί όλους να επιδείξουν την προσήκουσα θεσμική υπευθυνότητα και να συμβάλουν στη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και βασική εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μπάμπα για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Δύσκολη αναμέτρηση κόντρα σε μία ομάδα που έχει αλλάξει σχηματισμό

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά από βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Μήνας “κλειδί” ο Απρίλιος για τα επιτόκια ΕΚΤ – Η κλιμάκωση του πολέμου αλλάζει τα δεδομένα

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Αλέξανδρος Παρίσης για Σωτήρη Μουστάκα: “Τον έφαγε ο καρκίνος και το πάθος του για τον τζόγο, τον είχαν αρπάξει τοκογλύφοι”

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Το λιμάνι Χορ Φακάν των ΗΑΕ δέχτηκε επίθεση – Τέσσερις τραυματίες

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ζαχαρίας Ρόχας: Έπαιξα τον ρόλο του Χριστού και παραλίγο να σκοτωθώ στα 33 μου