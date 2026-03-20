Ένωση δικαστών και εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού: Σκηνές Άγριας Δύσης, φασιστική νοοτροπία, θέλουν να μην γίνει η δίκη για τα Τέμπη

Σκληρή ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού για όσα συνέβησαν την Πέμπτη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλοντας «σκηνές Άγριας Δύσης» και «φασιστική νοοτροπία».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού όσα έγιναν χθες και αποτυπώθηκαν με βίντεο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και με ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού στο Χ «κρύβουν φασιστική νοοτροπία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού

Κλείστε τις ρωγμές!

Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπαγγέλτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα.