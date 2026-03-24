Ελεύθερος με όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στον γκαλερίστα επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Του επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας. Η υπάλληλός του κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη η εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη για: Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα) και απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Κατά πληροφορίες το κατηγορητήριο αναφέρει πως από τα 321 έργα που βρέθηκαν στη κατοχή του γκαλερίστα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Καραλής για Ντουμπλάντις: Έχω έναν φίλο που γράφει Ιστορία μπροστά μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Super 3 για τα γενέθλια του Άρη: “Να τιμήσουμε τον μεγαλύτερο σύλλογο της πόλης”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Βέροια: Ποινή φυλάκισης για 19χρονο που δημοσίευσε βίντεο με σεξουαλικές στιγμές της ανήλικης συντρόφου του

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Νικολέττα Ράλλη για τον χωρισμό της: Δεν θα έπρεπε να χαμογελάω, αλλά είμαι πολύ καλά

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χίος: Υψώθηκε γιγάντια ελληνική σημαία, αλλά σκίστηκε από τον αέρα – Δείτε βίντεο