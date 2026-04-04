Ελεύθερος άνευ όρων ο αρχιμανδρίτης που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της χανιώτικης μαφίας

Ελεύθερος άνευ όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ο αρχιμανδρίτης που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του Σταυρού, με τον ίδιο να αρνείται τα πάντα κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και τον δικηγόρο του να διευκρινίζει πως ο ιερέας κατηγορείται για «εμπόριο επιρροής» και όχι «εμπόριο λειψάνων» όπως εσφαλμένα ειπώθηκε λόγω της συνομιλίας του με έναν εκ των αδερφών φερόμενων «αρχιμαφιόζων».

Ο ίδιος κάνει λόγο για «σειρά αναληθών, συκοφαντικών και παραπλανητικών δημοσιευμάτων και εκπομπών στα μέσα επικοινωνίας κατά το φθινόπωρο 2025 που τον παρουσίασαν ως εμπλεκόμενο σε υποθέσεις διαφθοράς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Οι αναφορές αυτές φέρονται να στηρίζονται σε αποσπάσματα ποινικής δικογραφίας που διέρρευσαν παρανόμως ωστόσο ήταν απολύτως διαστρεβλωμένες και παραπλανητικές σε μια ανηλεή δολοφονία της προσωπικότητας και άδικης σπίλωσης του ονόματος και της υπόληψής του».

Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι «δεν έδωσε ποτέ ανταλλάγματα για την μεσολάβηση οιουδήποτε για την εκλογή στη θέση Δεσπότη της Ι.Μ.Κ.Α. αντιθέτως, κατηγορήθηκε σφοδρότατα λόγω των θερμών εκδηλώσεων υποστήριξής του από πλήθος πιστών. Η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία έλαβε χώρα παρεμπιπτόντως όπως και πολλών άλλων προσώπων της δημόσιας ζωής (δημάρχων, βουλευτών, επιχειρηματιών, διοικητών κ.λπ.), τα οποία δεν ενοχοποιήθηκαν ή συνδέθηκαν με οποιαδήποτε παράνομη πράξη, και ορθώς».

Προσθέτει ακόμα πώς «ουδεμία συμμετοχή και ευθύνη έχει σχετικά με τα διερευνώμενα ποινικά αδικήματα και είναι θέμα χρόνου να διευκρινιστεί η πρόδηλη παραδρομή και από τις αρμόδιες αρχές. Εξακολουθεί δε να επιτελεί το ποιμαντικό του έργο με ήθος, αφοσίωση και σεβασμό προς την Εκκλησία και την Κοινωνία. Με καθαρή καρδιά και καθαρά χέρια, χωρίς να υποκύπτει σε μεγάλα συμφέροντα και στον πόλεμο κατά του Οικουμενικού μας Πατριάρχη», καταλήγει.

Η επίμαχη συνομιλία

Ο αποκαλυπτικός διάλογος από την δικογραφία:

Αρχιμανδρίτης: Κοίταξε εγώ σου μιλάω τώρα δεν μπορώ να στο πω να σου λέω π@@ιές. Από λείψανα έχω Αγίων και είναι και γνήσια και τέτοια. Αυτό σου ‘πα του Αγίου Λαζάρου θα σου δώσω. Το τίμιο ξύλο, σου μιλάω, οποίος και να σου πει ότι θα σου δώσει τίμιο ξύλο θα σου πει ψέματα.

Φερόμενος Αρχηγός οργάνωσης: Ε ξέρω… Δεν μου λες το λείψανο είναι όντως του Αγίου Λαζάρου;

Αρχιμανδρίτης: Ναι μου το ‘δωσε ο Κ…, μου το δώσε ο Κ… που είναι…

Φερόμενος Αρχηγός οργάνωσης: Μήπως είναι καμίας προβατίνας και αυτό, και τη φέμε;

Αρχιμανδρίτης: Μου το έδωσε ο Κ… Ο Κ…. μου το έδωσε ο ηγούμενος από εκεί από τη Μονή επειδή ευλαβούμουνα και εγώ τον Άγιο Λάζαρο και τέτοια και μου λέει θα σου δώσω λειψάνου του Αγίου Λαζάρου και του λέω δωσ’ μου και αυτό. Μπορώ να το κόψω γιατί είναι αρκετό. Μπορώ να σου δώσω.

Φερόμενος Αρχηγός οργάνωσης: Ξέρεις τι; Αυτό θα το ‘θελα. Αν ακούσεις για λίγο ξύλο του Χριστού…

Αρχιμανδρίτης: Δεν υπάρχει περίπτωση Κ… Ψέματα δεν σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν.

Φερόμενος Αρχηγός οργάνωσης: Δεν υπάρχει, εντάξει.

Αρχιμανδρίτης: Δεν ακούω και μητροπολίτης να γίνω. Μόνο αν γίνω οικουμενικός. Όχι, όχι. Άκου αυτό που σου λέω; Θες να σου λέω πα@@ιές;

