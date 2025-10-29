Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn

Ένοχος με δύο χρόνια αναστολή και 5000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο κρίθηκε ο 36χρονος αστυνομικός που είχε διαρρεύσει γυμνή φωτογραφία της Έλενας Κρεμλίδου στο διαδίκτυο το 2020.

Επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από το μπλουζάκι που φορούσε, το οποίο έγραφε «μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά». Έτσι, θέλησε να ενθαρρύνει τις γυναίκες που έχουν υποστεί θύματα τέτοιου είδους επιθέσεων να μιλήσουν ανοικτά, «είναι η αρχή για να δημοσιοποιούμε τέτοια θέματα, να πάρει την έκταση που του αξίζει. Ότι μπορεί το ίδιο το θύμα να δικαιωθεί», δήλωσε, όπως αναφέρει το protothema.gr.