ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εγκατέλειψε το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της στα δικαστήρια Λαμίας

Ένα οικογενειακό δράμα διαδραματίζεται τα τελευταία 24ωρα στη Λαμία, με μία μητέρα να εγκαταλείπει στα δικαστήρια το 9,5 ετών παιδί της που είναι στο φάσμα του αυτισμού.

Όλα ξεκίνησαν όταν στο δικαστήριο Λαμίας εκδόθηκε η απόφαση για να περάσει η επιμέλεια του παιδιού στον βιολογικό πατέρα. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το ζευγάρι δεν είχε συνάψει γάμο και ο πατέρας δεν το είχε αναγνωρίσει υποστηρίζοντας πως δεν είχε έρθει σε επαφή μαζί του επειδή είχε χάσει τα ίχνη της μητέρας, πληρώνοντας ωστόσο διατροφή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μετά την έκδοση της απόφασης η μητέρα άφησε το παιδί στο δικαστήριο με τα ρούχα που φορούσε χωρίς να ενημερώσει για την αγωγή που λαμβάνει, χωρίς τις ιατρικές του εξετάσεις.

Στη συνέχεια αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος για το παιδί στο νοσοκομείο Καρδίτσας και τελικά βρέθηκε κρεβάτι για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο για να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.


«Εγκατέλειψε το παιδί»

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του», δήλωσε ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας.

«Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του», υποστήριξε.

Λαμία

