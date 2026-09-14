“Δολοφόνοι, σκοτώσατε τον Γιώργο”, φώναξαν στους γιατρούς του Μαζωνάκη στην Ευελπίδων

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην Ευελπίδων και φώναξε κατά των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δολοφόνοι» και «σκοτώσατε τον Γιώργο», φώναζε ο κόσμος στους δύο γιατρούς, σύμφωνα με το OPEN.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Την αναβάθμιση της κατηγορίας για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχει ήδη ζητήσει η οικογένεια Μαζωνάκη και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να δοθεί στους δύο κατηγορούμενους νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, καθώς εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου.