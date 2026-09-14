MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

“Δολοφόνοι, σκοτώσατε τον Γιώργο”, φώναξαν στους γιατρούς του Μαζωνάκη στην Ευελπίδων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην Ευελπίδων και φώναξε κατά των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δολοφόνοι» και «σκοτώσατε τον Γιώργο», φώναζε ο κόσμος στους δύο γιατρούς, σύμφωνα με το OPEN.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Την αναβάθμιση της κατηγορίας για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχει ήδη ζητήσει η οικογένεια Μαζωνάκη και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να δοθεί στους δύο κατηγορούμενους νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, καθώς εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου.

Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Η Τζένη Χειλουδάκη ξέσπασε: “Τελείωσα με το να παρακαλάω να με καταλάβουν”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ευγενία Σαμαρά για Ράδιο Αρβύλα: Στην αρχή με ζόριζε το να είμαι ο εαυτός μου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Έφεση από οικογένεια θύματος κατά της απόφασης αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σιμόν Μπάνζα: “Να βάλω πολλά γκολ και να κατακτήσουμε τον τίτλο, πάμε ΠΑΟΚάρα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Έντονη διαμαρτυρία των Εικαστικών Ελλάδας για την “υποβάθμιση” του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Επίθεση Τραμπ στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ο ίδιος διόρισε – “Εκφοβίζονται από την Αριστερά”