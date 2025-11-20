Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Η κατάθεση της χήρας του Στάθη και οι περίεργες συμπτώσεις με τα ακίνητα που επισήμανε η Εισαγγελέας

Με αποκαλύψεις για την επαγγελματική συνεργασία του Παναγιώτη Στάθη με μεσίτη της Μυκόνου ξεκίνησε σήμερα ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας η δίκη των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό στις 2 Ιουλίου του 2024. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσαν σήμερα στο ακροατήριο οι συνταρακτικές συμπτώσεις γύρω από τα σπίτια, τα οποία η οικογένεια του θύματος έψαχνε να ενοικιάσει. Πρόκειται για ακίνητα, τα οποία συνδέονται – όπως είπε σήμερα η εισαγγελέας της έδρας – με τον πρώτο κατηγορούμενο ως δολοφόνο του τοπογράφου!

Συγκεκριμένα, στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δυο άτομα, τα οποία με την έναρξη της δίκης αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Πρόκειται για έναν 45χρονο άνδρα αποκαλούμενο και ως «ο όμορφος Τζο», ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του τοπογράφου και έναν 48χρονο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και φέρεται να είναι το άτομο εκείνο που βοήθησε τον εκτελεστή να βρει το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε.

Με την έναρξη της διαδικασίας δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλλαν η χήρα του Παναγιώτη Στάθη, τα δύο παιδιά του και οι γονείς του. Εν συνεχεία ενώπιον των δικαστών και των ένορκων ο 45χρονος κατηγορούμενος δήλωσε ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας, ενώ ο συγκατηγορούμενός του ελαιοχρωματιστής. Αμφότεροι αρνήθηκαν τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο πρώτος κατηγορούμενος δολοφόνησε στο Νέο Ψυχικό τον άτυχο Παναγιώτη Στάθη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με πρόθεση. Αφού προσέγγισε το όχημα του τοπογράφου τον δολοφόνησε πυροβολώντας τον κατ΄ επανάληψη με δύο όπλα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να βοήθησε τον εκτελεστή να βρει το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε.

Η Μύκονος και οι περίεργες συμπτώσεις με τα ακίνητα

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατάθεσε η χήρα του τοπογράφου, η οποία με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση τόνισε ότι ο σύζυγός της δεν είχε εχθρούς και πως μέσα από την εργασία του και χάρη στο ταλέντο του σιγά – σιγά «έγινε το νούμερο 1». Μάλιστα η μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, υποστήριξε πως από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν έχει καμία αμφιβολία πως οι δύο κατηγορούμενοι ευθύνονται για την άγρια δολοφονία του συζύγου της. «Αν αντέχετε να διαβάσετε την ιατροδικαστική έκθεση είναι τρομακτικό να έχει 52 τραύματα ο Παναγιώτης. Ποιος, ο Παναγιώτης, που δεν είχε πατήσει ούτε μυρμήγκι!» είπε φορτισμένη η χήρα του Π. Στάθη απαντώντας σε σχετική ερώτηση συνηγόρου υπεράσπισης.

Πρόεδρος: Πού δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά ο σύζυγός σας;

Μάρτυρας: Σε Αθήνα και επαρχία και Μύκονο.

Πρόεδρος: Τι άνθρωπος ήταν ο σύζυγός σας;

Μάρτυρας: Ήταν ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος και γενναιόδωρος, το κίνητρο του στη ζωή και τη δουλειά του ήταν η οικογένειά του.

Η χήρα του Π. Στάθη ρωτήθηκε από την έδρα για το εάν ο σύζυγός της είχε δεχθεί απειλές. «Είχαμε δύο περιστατικά το 2021. Είχαμε ένα τον Μάρτιο μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού και δεν δώσαμε σημασία. Μετά είχαμε τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό το περιστατικό άκουσα φωνές και είδα μια μηχανή να είναι κρυμμένη κάτω από ένα δέντρο. Ακούστηκε «ένα βοήθεια χτυπήσανε το Παναγιώτη. Τον βρήκα μέσα στα αίματα. Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε «ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε. Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία» κατέθεσε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πήγε κάπου το μυαλό του;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι υποπτεύεται ένα άνθρωπο, μέχρι εκεί…

Πρόεδρος: Ποιόν άνθρωπο;

Απαντώντας η χήρα του Π. Στάθη αναφέρθηκε σε μεσίτη στη Μύκονο. «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη περίοδο δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», τόνισε.

Πρόεδρος: Ο σύζυγος ένιωθε άγχος γι αυτά τα δυο περιστατικά;

Μάρτυρας: Ήταν κατατρομοκρατημένος. Ένιωθε ασφαλής να πηγαινοέρχεται πάντα μαζί με κάποιον.

Πρόεδρος: Πόσο κράτησε αυτό το διάστημα της πίεσης που ένιωθε;

Μάρτυρας: Πολύ, μέχρι τη δολοφονία του…

Οι περίεργες συμπτώσεις με τα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η χήρα του Π. Στάθη αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκαναν ως οικογένεια το 2023 για να αλλάξουν σπίτι. Όπως είπε, η μεσίτρια που είχε εμπλακεί στη διαδικασία της ανεύρεσης σπιτιού «ήταν από τις συναναστροφές της Μυκόνου».

Συγκεκριμένα, η μάρτυρας αναφέρθηκε σε ένα σπίτι επί της οδού Μπακοπούλου το οποίο είχε εντοπίσει για να μετακομίσει η οικογένειά της. Το αξιοσημείωτο όμως είναι επί της συγκεκριμένης οδού και στο ίδιο νούμερο – όπως επισήμανε σήμερα η εισαγγελέας της έδρας – διέμενε ο πρώτος κατηγορούμενος κατά το χρόνο σύλληψης του. «Στα τηλέφωνα είχαμε φτάσει με αυτό το σπίτι. Απαντούσε ένας μεσίτης, δεν προχώρησε» τόνισε η μάρτυρας διευκρινίζοντας ότι ποτέ δεν πήγε να δει αυτό το σπίτι από κοντά.

Εισαγγελέας: Μετά βρήκατε σπίτι στην Πάτμου 24;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Στο υπόγειο πάρκινγκ του συγκεκριμένου κτηρίου βρέθηκαν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία και διέμενε η αδελφή του κατηγορούμενου! Για αυτό το σπίτι με ποιον μιλήσατε;

Μάρτυρας: Με μια μεσίτρια. Πήγαμε και το είδαμε.

Εισαγγελέας: Είναι μια μεγάλη σύμπτωση πάντως. Ολόκληρη η Αθήνα τόσα σπίτια και εσείς βρήκατε αυτά τα δύο…

Εισαγγελέας: Από ποτέ ο σύζυγος σας εργάζονταν στη Μύκονο;

Μάρτυρας: Ως βοηθός τοπογράφου αρχικά πριν το 2000 και μετά τον κάλεσαν να βοηθήσει σε ένα μεγάλο έργο και σιγά -σιγά έγινε το νούμερο 1, ένα ταλέντο με μεγάλη γνώση και εμπειρία.

Εισαγγελέας: Δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά στη Μύκονο;

Μάρτυρας: Έκανε μια επένδυση των εσόδων μας το 2003 με 2004, πήραμε το πρώτο ακίνητο και μετά το πουλήσαμε και πήραμε ένα άλλο. Τα έσοδα μας πήγαιναν σε επενδύσεις στη γη.

Εν συνεχεία η μάρτυρας αναφέρθηκε σε συνεργασία του συζύγου της με μεσίτη στη Μύκονο, μια συνεργασία που έληξε λόγω έντονης διαφωνίας όπως είπε. «Αγόρασαν ένα ακίνητο και δίπλα σε αυτό υπήρχε ένα άλλο. Ο άντρας μου του πρότεινε να το αγοράσουν κι αυτό και να τα δώσουν ως ενιαία σε άλλο πρόσωπο», ανέφερε η χήρα του Π. Στάθη.

Εισαγγελέας: Τι συνέβη μετά;

Μάρτυρας: Εκείνος βρήκε τον τρόπο και το πούλησε μόνος του. Όταν το έμαθε ο Παναγιώτης ήταν στη Μύκονο. Με πήρε τηλέφωνο, ήταν έξαλλος μου είπε «τέλος μαζί του».

Εισαγγελέας: Υπήρξε διένεξη;

Μάρτυρας: Όχι, ο Παναγιώτης δεν έρχονταν σε ρήξη με κανέναν, απλά απομακρύνονταν.

Εισαγγελέας: Μετά ο σύζυγός πούλησε το δικό του ακίνητο;

Μάρτυρας: Ναι το πούλησε.

Εισαγγελέας: Μάθατε μετά αν ο μεσίτης μίλαγε άσχημα για τον σύζυγό σας;

Μάρτυρας: Ναι, ο Παναγιώτης ερχόταν και μου έλεγε ότι μίλαγε άσχημα γι’ αυτόν.

Εισαγγελέας: Σας ρωτάω ευθέως, είχατε λόγο να υποπτεύεστε κάποιον;

Μάρτυρας: Όχι, δεν πήγε πουθενά το μυαλό μου. Ήταν φρικιαστικός ο τρόπος που έφυγε ο Παναγιώτης, δεν με άφησαν να τον δω. Κάποιος μόνο ήρθε και μου είπε «κυρία μου, ζωή σε εσάς» δεν είχα περιθώριο για σκέψεις. Ο Παναγιώτης δεν είχε εχθρούς, η μόνη παραφωνία ήταν αυτή (σ.σ. η διαφωνία με τον μεσίτη).

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος της οδού Πάτμου, η οποία είχε δύο θέσεις στάθμευσης στην εν λόγω πολυκατοικία, όπου βρέθηκε η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι οι θέσεις αυτές ήταν πάντα άδειες και είπε πως δεν γνωρίζει κανένα από τους δύο κατηγορούμενους. Έμαθα –όπως είπε- ότι εκεί ήταν η μηχανή παρκαρισμένη στη δική μου θέση όταν έκανε έρευνα η αστυνομία.

Άλλη μάρτυρας ιδιοκτήτρια διαμερίσματος και θέσης πάρκινγκ στην οδό Πάτμου μόνιμη κάτοικος Μυκόνου είπε ότι είχε γνωρίσει το θύμα στο νησί. «Είχε πολύ καλή φήμη ως πολύ αξιόπιστος, αυτό γνώριζα» είπε η μάρτυρας και αναφέρθηκε στη συνέχεια και στον μεσίτη, για τον οποίο είπε απλώς ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει καλά, αλλά είχε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Ακόμη ανέφερε πως δεν είχε ακούσει κάτι για διένεξη του θύματος με τον μεσίτη, ούτε και με κάποιο άλλο πρόσωπο από το νησί.

Η κατάθεση του συνεργάτη

Κατάθεση έδωσε σήμερα στο δικαστήριο και συνεργάτης του θύματος, επίσης τοπογράφος μηχανικός. «Πηγαίναμε μαζί στην αρχή στη Μύκονο. Είχαμε δραστηριότητα εκεί. Μετά άλλαξε αυτό, εγώ ανέλαβα τα εσωτερικά της εταιρείας και εκείνος τα εξωτερικά. Τα τελευταία χρόνια, μόνο ο Παναγιώτης φαίνονταν, ήταν το πρόσωπο του γραφείου, γιατί εκείνος έβγαινε έξω. Με ανέφερε κι εμένα στη Μύκονο, ήμουν γνωστός στους παλιούς μας πελάτες».

Πρόεδρος: Υπήρξαν κάποια περιστατικά σε βάρος του Παναγιώτη;

Μάρτυρας: «Κάποια μέρα φεύγοντας από το γραφείο είδα δυο πιτσιρικάδες, έγινε μια συμπλοκή, είχαν σπρώξει τον Παναγιώτη. Αυτό το περαστικό το αξιολογήσαμε χαζά, δεν δώσαμε κάποια βάση. Είπαμε ότι είναι τυχαίο. Στο επόμενο περιστατικό όμως δεν ήμουν παρών, με πήρε τηλέφωνο η σύζυγος και μου είπε χτύπησαν τον Παναγιώτη. Έμαθα ότι ήταν δυο άτομα με μηχανή. Ο Παναγιώτης νόμιζε πως ήταν κάποιος κούριερ. Το καταγγείλαμε το περιστατικό, αλλά δεν μάθαμε ποτέ.

Πρόεδρος: Σας είχε πει τίποτα το θύμα για τον μεσίτη;

Μάρτυρας: Τον υποψιάζονταν, γενικώς υπήρχε κάποια ασυμφωνία με κάποια συνεργασία και διακόψαμε κάθε επαγγελματική σχέση.

Πρόεδρος: Είχε συνοδεία;

Μάρτυρας: Τον πήγαινα εγώ σπίτι ή η σύζυγος, είχε άγχος. Αυτό όμως περνώντας ο καιρός είχε λίγο χαλαρώσει.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως ο συνεργάτης του είχε πει πως ήθελε να αλλάξουν σπίτι γιατί δεν βολεύονταν σε αυτό που διέμεναν.

Πρόεδρος: Για αυτό το σπίτι στη Πάτμου 24 σας είχε πει; Ξέρετε ποιος τους είπε για αυτό το σπίτι;

Μάρτυρας: Από μεσίτη. Η σύζυγος ασχολιόταν.

Πρόεδρος: Κάποια στιγμή ο μεσίτης έστειλε ένα mail στο θύματα το είχατε δει;

Μάρτυρας: Ναι, διαστρέβλωνε την αλήθεια, έκανε το άσπρο μαύρο, του χρέωνε διάφορα πράγματα για σχέδια, κλπ.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας αναφέρθηκε στις στιγμές της δολοφονίας του συνεργάτη του. «Άκουσα τους πυροβολισμούς κατέβηκα κάτω και είδα το μηχανάκι…. Ένα σκούτερ μαύρο, ο αναβάτης φορούσε άσπρο κράνος και ένα μαύρο τζάκετ. Το μυαλό μου πήγε στη Μύκονο, επειδή το αντικείμενο μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί, δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιο συγκεκριμένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντιδικίες», είπε ο μάρτυρας.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας είπε πως είδε τον αναβάτη της μηχανής να πυροβολεί τον τοπογράφο. «Μου έκανε εντύπωση ότι το όπλο δεν έκανε ανάκρουση, το χέρι ήταν σταθερό. Το κράνος του αναβάτη είχε κάποια λευκά σημεία. Ο αναβάτης ήταν σαν φοράει πανοπλία, έμοιαζε να είναι γύρω στα 90 με 100 κιλά αλλά δεν μπορώ να σας πω για το σωματότυπό του» είπε στο δικαστήριο.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 30 μάρτυρες.

